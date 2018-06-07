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Бардаш обвинил певицу Луну в измене и сам признался в неверности
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Бардаш обвинил певицу Луну в измене и сам признался в неверности 

360tv.ru 1 час назад
Продюсер Юрий Бардаш, создавший лейбл Kruzheva, обвинил свою супругу, певицу Луну в измене. Он утверждает, что у его жены есть отношения с солистом группы «Грибы» Александром Волощуком.
В посте, который Бардаш разместил в Facebook, нет упреков в адрес Луны. А вот музыканту досталось по полной.
«C бабы спроса нет, нагуляется, напрыгается и вернется в семью там ее ждут муж и сын, а о тебе Саша Волощук поговорим ближе. Мы вместе с тобой работали, над музыкой в моей компании, не один трэк сделали, и не один альбом, общались достаточно тепло и близко, и темы для разговора были разные, ты ведь хороший парень был как мне казалось, и перестав общаться, мы остались людьми с уважением друг к другу, никто никому боли не причинял, плохого не сделал, я твоих баб не касался», — написал Бардаш.
Впрочем, ревнивый супруг упомянул, что и сам он не без греха.
«То что я м**** и изменял своей жене это мои с ней проблемы, внутренние, и тебя это никак не должно было касаться, ты тут не причем это мои перед ней косяки и она вольна ответить мне как угодно, а вот ты попал в ад», — сказал продюсер.
Сама Луна уже успела отреагировать на гневный пост мужа. Она отметила, что готова делиться подробностями своей личной жизни только с блогером Юрием Дудем.
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