5 вопросов, которые помогут разобраться в своей жизни

Путь жизни не сильно отличается от путешествия по неизведанным территориям. Многие из нас время от времени останавливаются и задают себе множество банальных вопросов: «я правильно поступаю? Мне надо жить ради себя или ради других? Откуда я знаю, что я должен сделать это? Если я не знаю что мне делать в жизни, то где я могу это узнать?».

Эти вопросы очень похожи на поиск своего предназначения, истинного счастья. И если ты тоже задаешься ими, а потому надеешься увидеть в этом тексте прямой ответ на них, то ты будешь разочарован. Жизнь не так проста, чтобы уместить ее в одно кратенькое наставление. Жизнь — это череда вопросов самому себе. И, порой, не так важен ответ, как сам вопрос.

1. Почему ты хочешь найти свое предназначение?

Попробуй ответить на этот вопрос. Ясное дело, что ты хочешь внести в свою жизнь некоторые кардинальные изменения, потому что жизнь у тебя унылая и скучная или, как минимум, неудовлетворительная. Но общее состояние твоей психики нельзя назвать ответом на вопрос: «почему я хочу этого?». Лучше вообще положить чистый лист перед собой, взять ручку и начать писать о том, что ты хочешь поменять в жизни, как ты хочешь это поменять и кем ты себя видишь в будущем. Пиши все, что приходить тебе на ум. Это, правда, помогает.

Все причины должны быть важными, причем важными только для тебя. Ты уникальная личность с индивидуальными потребностями и желаниями. Нет лучшего способа учиться ответственности, чем попробовать воплотить желания в реальность.

2. Как ты собираешься распределять время?

Пускай Эйнштейн считает, что время относительно, но мы-то знаем, что оно очень даже реально, особенно когда проживаешь жизнь беспечно и тупо. Помнишь себя ребенком? В те времена нашим родителям приходилось оттаскивать нас от всего того, что нам нравилось. И этот ребенок ушел, скрылся в чертогах разума в самом темном углу. И тебе предстоит его разбудить, если ты хочешь придать своей жизни смысл.

Школьная система и социальное давление заставили нас верить, что все, чем мы были увлечены, не имеет никакого смысла. Важен лишь заработок, который реален, который можно потрогать, на который можно купить машину, микроволновку, пару кресел и садового гнома. Возможно, раньше следовало руководствоваться такой стратегии, ведь за тайными дверьми часто поджидала смерть. Но сегодня ты можешь позволить тратить часть своего времени на достижения профессиональной компетенции в любой области, которую любишь.

3. Это точно твой выбор?

Ты точно хочешь сделать это? Или ты следуешь моде, сиюминутному желанию, которое сойдет на нет сразу же, как только ты столкнешься с первой проблемой? Задавай этот вопрос себе каждый раз, когда ты думаешь, что делаешь что-то от обычной скуки. Возможно, тебе и не нужны никакие радикальные изменения в жизни. Возможно, тебе просто следует научиться расслабляться, а не сворачивать горы на пути судьбы.

Попробуй проанализировать свои желания с позиции наблюдателя. Воздействовал ли кто-нибудь на них? Мать, отец, брат или лучший друг? Как ты оцениваешь выбор профессии, специальности? По молодости мы очень часто идем на поводу у старших, выбираем факультет, который нам не нравился, а потому работаем по привычке всю оставшуюся жизнь. Поверь, лучше второй раз переучиться, чем идти по пути, выбранному не тобой.

4. Что для тебя важно?

Вернемся к нашим чистым листкам и, на этот раз, попробуй записать все, что ты считаешь важным для себя. Не делай это в один присест. Не торопись. Начни с самых простых вещей, например: регулярно заниматься спортом, проводить время с друзьями и семьей, научиться играть на музыкальном инструменте. Заливай этими установками свой фундамент, а потом запиши что-нибудь более сложное: научиться наслаждаться моментом, стать открытым для различных идей, стать более терпеливым.

Держи этот список, который может растянуться на несколько страниц, при себе. И просматривай его, время от времени. Можно сделать его частью своего дневника, чтобы всегда понимать свои ценностные ориентиры, которые очень легко теряются в мировом беспорядке.

5. Что ты знаешь о себе?

Многие психологи рекомендует начинать изучение мира не с окружающей действительности, а самого себя. И опять мы начинаем задавать себе вопросы, которых сотни. Можешь ли ты принимать критику в свой адрес? Честен ли ты? Независим? Как ты реагируешь, когда сталкиваешься с чем-то чуждым и непонятным?

Ответы на эти вопросы дадут исчерпывающее представление о собственной личности. Если научишься анализировать собранную информацию, то получишь общее представление о том, как ты действуешь в той или иной ситуации, что следует подкорректировать, исключить, а что следует прокачать.

Не волнуйся, если не можешь ответить на все эти вопросы сейчас. Поиск своего предназначения — это медленный процесс. Помни, современный образ жизни делает акцент на познавательной стороне нашего бытия, заставляя пренебрегать нашими эмоциональными ощущениями. Имей в виду, что этого делать не нужно. И разум не всегда твой союзник, ведь человек не только когнитивное существо, но еще и крайне эмоциональное.