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Почему нельзя показывать пальцем
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Почему нельзя показывать пальцем 

Русская семерка 45 минут назад
Фото: Кадр из фильма "Варвара-краса, длинная коса"
Современные правила этикета налагают строгий запрет на «тыканье» указательным пальцем в сторону какого-либо человека или предмета. Такое поведение считается неприличным, хоть более естественный жест и придумать сложно. Маленькие дети, далекие от бытующих в обществе условностей, именно с помощью указательного пальца акцентируют внимание на том, что их интересует.
Взрослым людям так вести себя не подобает. И все же многие, даже очень известные персоны порой пренебрегают таким правилом этикета. Славится этим, в частности, бывший президент США. На многих фото Барак Обама запечатлен с направленным в сторону аудитории или какого-то конкретного лица указательным пальцем.

Из глубины веков

Указывание пальцем — очень характерный предупреждающий жест. В прошлом он имел только одно значение — угрозу. Норма, налагающая запрет на тыканье пальцем, была сформирована в обществе более 4 тысяч лет назад. Произошло это в Древнем Вавилоне. Знаменитый памятник вавилонского царства — стела с Кодексом законов царя Хаммурапи — даже зафиксировала наказание за такое «вопиющее» поведение.
Дело в том, что в древности «указующий перст» символизировал направленное на человека оружие (копье или стрелу). Если мужчина показывал на кого-то пальцем, он таким образом прямо угрожал этому человеку. За подобные действия нужно было отвечать. Тыканье друг в друга пальцами нередко заканчивалось кровопролитием.

Зуб за зуб

Кодекс Хаммурапи был призван унифицировать правовые нормы и внести порядок в жизнь древневавилонского общества. По этой причине опасные вольности типа показывания пальцем облагались штрафом. Законы вавилонского царя носили казуистический характер, то есть были изложены в виде описания частных случаев. Так, за выбитый у другого человека зуб полагалось заплатить своим собственным зубом, за укрывание раба — своей жизнью. Неуместно используемый «указующий перст» могли и отрезать, если у виновника не было денег на оплату штрафа.
Законы древневавилонского царства вобрали в себя древнейшие родоплеменные правила, были достаточно суровы и соблюдались беспрекословно. Последней инстанцией для рассмотрения сложных случаев был сам царь. Естественно, не каждый смертный мог лично обратиться к столь высокому судье. С бедняками и рабами разбирались на местах. Быстро и жестоко. Страх перед правосудием с молоком матери впитывал каждый вавилонянин. Интересно, что Кодекс Хаммурапи был написан еще в 1750 году до н. э., а пальцем показывать неприлично до сих пор.
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