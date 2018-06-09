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Кристина Асмус нежно обратилась к Гарику Харламову в годовщину брака
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Кристина Асмус нежно обратилась к Гарику Харламову в годовщину брака 

Letidor.ru 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
Пара вместе уже более 6 лет.
Актриса Кристина Асмус и шоумен Гарик Харламов — одна из самых красивых пар отечественного шоу-бизнеса. На днях супруги отпраздновали очередную годовщину брака, в честь этого в личном блоге звездной жены и мамы появились следующие трогательные строки:
«Сегодня у нас деревянная свадьба. Ровно 5 лет назад мы поженились. Вместе уже 6 лет, а кажется, что всегда… Что и не было ничего до мужа… Мы так приросли друг к другу…»
Да, 5 лет брака, возможно, не так много… Но я однозначно могу сказать — что бы ни было, Гарик мой самый родной человек, моя кровь, мое братство. Люблю тебя безумно, восхищаюсь тобой, тянусь за тобой и во многом ровняюсь. Я люблю тебя со всей твоей детскостью и капризностью, с твоим храпом и неисполнительностью… Но! За свою семью ты рвешь так, как ни за что в этой жизни… И ты просто суперидеальный любящий отец! Мне так повезло…
«Да, мы очень разные, у нас противоположные взгляды практически на все, но с тобой можно договориться, и это круто! Ты умеешь слушать и слышать, я обожаю в тебе это. Мы много разговариваем, много безбашенничаем, ходим по кафешкам и кино, в гости, обожаем путешествовать, ходить на концерты, мы все любим делать вместе… Главное с паузами. Ты сверхталантлив, свердобр и сверхкрутой друг! Мне просто очень хорошо с тобой… Давай и дальше так легко… Моя крепость… Люблю пипец…» — эмоционально написала Кристина Асмус в своем Instagram.
Гарик Харламов не остался в стороне — и тоже посвятил любимой нежную запись в персональном блоге:
Кто бы что не говорил и не домысливал за нас, но факт налицо! У нас сегодня деревянная свадьба. 5 лет в супружестве, замужестве, браке, совместочке, коллаборации, семейности, содружестве, союзе, женитьбе, любви и обожании! «Деревянная свадьба»! Звучит, конечно по-идиотски, словно под венец идут Буратино и сборная России по футболу, но по факту очень прикольно. Спасибо, любимая моя, за то, что все это время рядом, за супердочь и супержизнь! Люблю тебя и все, что с тобой связано! Едем дальше! Брависсимо и Виват!
Фото: Instagram
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