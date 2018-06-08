Кто нежнее: Кристина Асмус и Лера Кудрявцева поздравили своих мужей с пятилетием брака 

Сегодня сразу две звездные пары празднуют «деревянную свадьбу».
«Мой муж не любит фоткаться, поэтому выкладываю древнее))) Сегодня у нас с @garikkharlamov деревянная свадьба)))) Ровно 5 лет назад мы поженились)) Вместе уже 6 лет, а кажется, что всегда… Что и не было ничего до мужа.. Мы так приросли друг к другу.. Да, 5 лет брака возможно не так много… Но я однозначно могу сказать — что бы ни было.., Гарик мой самый родной человек, моя кровь, мое братство. Люблю тебя безумно, восхищаюсь тобой, тянусь за тобой и во многом ровняюсь. Я люблю тебя со всей твоей детскостью и капризностью, с твоим храпом и неисполнительностью..))))) Но! За свою семью ты рвешь так, как ни за что в этой жизни… И ты просто суперидеальный любящий отец! Мне так повезло… Да, мы очень разные, у нас противоположные взгляды практически на всё, но с тобой можно договориться и это круто! Ты умеешь слушать и слышать, я обожаю в тебе это. Мы много разговариваем, много безбашенничаем, ходим по кафешкам и кино, в гости, обожаем путешествовать, ходить на концерты, мы всё любим делать вместе.. главное с паузами)))))) Ты сверхталантлив, свердобр и сверхкрутой друг! Мне просто очень хорошо с тобой… Давай и дальше так легко…моя крепость… Люблю пипец…», — обратилась к мужу Кристина Асмус.
«Первый юбилей! Годовщина свадьбы! 5 лет! @igor_makarov82 люблю #6летвместе #деревяннаясвадьба5лет», — была кратка Лера Кудрявцева пож очень нежной фотографией.
Поздравляем влюбленных и желаем многих-многих совместных лет.
Фото: instagram