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«Мой самый родной человек, мое братство»: Кристина Асмус нежно обратилась к мужу в годовщину свадьбы
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«Мой самый родной человек, мое братство»: Кристина Асмус нежно обратилась к мужу в годовщину свадьбы 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Харламов и Асмус познакомились на съемках проекта «Большая разница», а прежде, чем пойти на первое свидание, неделю переписывались в Twitter. Любопытно, что парочку объединила страсть к футболу. В пятницу, 8 июня, супруги отмечают очередную годовщину свадьбы. В честь такого события Асмус опубликовала в микроблоге трогательный пост-признание, где поблагодарила мужа за счастливые годы совместной жизни.
"Вместе уже 6 лет, а кажется, что всегда… Что и не было ничего до мужа.. Мы так приросли друг к другу.. Да, 5 лет брака возможно не так много… Но я однозначно могу сказать — что бы ни было… Гарик мой самый родной человек, моя кровь, мое братство. Люблю тебя безумно, восхищаюсь тобой, тянусь за тобой и во многом ровняюсь. Я люблю тебя со всей твоей детскостью и капризностью, с твоим храпом и неисполнительностью.. ", — написала Кристина.
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Напомним, что звездная пара вместе воспитывает дочь Анастасию. Как и многие другие знаменитости, Харламов и Асмус долгое время скрывали лицо своей единственной дочери от общественности. Лишь летом прошлого года у пользователей появилась возможность как следует рассмотреть девочку. По словам актрисы, с появлением дочери их с Гариком семья только укрепилась.
"За свою семью ты рвешь так, как ни за что в этой жизни. И ты просто суперидеальный любящий отец! Мне так повезло… Да, мы очень разные, у нас противоположные взгляды практически на всё, но с тобой можно договориться и это круто! Ты умеешь слушать и слышать, я обожаю в тебе это. Мы много разговариваем, много безбашенничаем, ходим по кафешкам и кино, в гости, обожаем путешествовать, ходить на концерты, мы все любим делать вместе. Главное — с паузами. Ты сверхталантлив, свердобр и сверхкрутой друг! Мне просто очень хорошо с тобой… Давай и дальше так легко…моя крепость…", — описывает Асмус отношения с мужем, а пользователи в комментариях желают паре долгих лет семейной жизни и детишек побольше.
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