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Муж начинает грубить жене. То как она реагирует на это — бесценно!
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Муж начинает грубить жене. То как она реагирует на это — бесценно! 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Муж дома смотрел футбольный матч, когда жена попросила его: «Дорогой, ты не мог бы починить свет в коридоре? Он уже мигает в течении недели.»
Он смотрит на нее и говорит возмущенно: «Починить свет? Сейчас? Похоже, что у меня на лбу написано — электрик? Я так не думаю».
«Ну, тогда ты не мог бы починить дверь холодильника?»
На что он ответил: «Починить дверь холодильника? Похоже, что у меня на лбу написано мастер по ремонту холодильников? Я так не думаю».
«Хорошо, — говорит она, — тогда не мог бы ты починить ступеньки на крыльце? Они скоро провалятся».
«Я, что чертов плотник?! У меня, что это написано на лбу?! Я так не думаю. С меня достаточно твоих разговоров. Я ухожу в бар!»
Он уходит в бар и пьет там в течение нескольких часов. Он начинает чувствовать себя виноватым из-за того как он отнесся к своей жене, и решает вернуться домой и помочь. Когда он заходит в дом, то замечает, что ступеньки отремонтированы, свет в коридоре не мигает, а когда он подходит к холодильнику, чтобы выпить пива, то замечает, что дверь холодильника закреплена. «Дорогая, кто все это исправил?»
Жена отвечает: «Ну, когда ты ушел, я сидела и плакала. Тогда молодой человек спросил меня, что у меня произошло, и я рассказала ему. Он предложил сделать весь ремонт, и мне надо было либо переспать с ним или испечь ему торт.»
Он сказал: «И какой торт ты испекла ему?»
Она ответила: «Привет! Ты видишь у меня на лбу надпись „кухарка“?!»
Карельские вести: последние новости
10 причин, почему килограммы не уходят, даже если ты почти не ешь Это лучшая загадка-дилемма для проверки мышления! А что бы сделал ты? Женщина идет к доктору, а он пугает ее до смерти. Это гениально!
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