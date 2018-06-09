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Полина Хвостова: «На меня смотрели сотни глаз, а я не помнила ни словечка текста»
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Полина Хвостова: «На меня смотрели сотни глаз, а я не помнила ни словечка текста» 

Хорошие новости 3 часа назад
Фото: Хорошие новости
Эта история произошла давно, лет 10 назад, но до сих пор, когда ее вспоминаю, становится не только смешно, но и как-то не по себе.
К 9 мая мы готовили выступление, я долго репетировала стих, готова была на 200%. Бояться, казалось бы нечего: текст выучен идеально, интонации отточены, а сцена так вообще мой второй дом (я занималась в театралке и очень любила, да и до сих пор люблю выступать), так что коленки не тряслись, голос не дрожал.
И вот выходу перед огромным количеством народу, все смотрят, ждут, и понимаю, что в голове абсолютная пустота, ни словечка не помню! Тогда поняла значение выражения «сковал ледяной ужас». Что делать?! Первое желание — просто убежать со сцены. Но нет, это совсем не по мне. Плохо соображая, что говорю, я начинаю произносить текст. Какой-то странный, мной же на ходу придуманный стих. Наверная, это винегрет из всех прочитанных военных стихов плюс импровизированная отсебятина. С каждой строчкой становится все стыднее, а люди слушают так внимательно и задумчиво, кивают, кто-то даже слезу пускает, а у меня одна мысль — скорее дочитать и спрятаться от всех этих глаз.
Наконец все закончилось. Зал взорвался аплодисментами, кто-то кричал «Браво!». Неужели никто ничего не понял?!
За кулисами подруга засыпала меня вопросами и восторгами: «Ты так классно выступила! А почему стих в последний момент поменяла? А что это за стихотворение? Где ты его нашла? Оно в 100 раз лучше, чем ты готовила!». А я стояла в оцепенении и ничего не могла ответить. Хотелось разрыдаться.
После этого я несколько дней не выходила из дома: так было стыдно. Да и потом еще долго это воспоминание было моим кошмаром. Но и уроком: из любой ситуации можно выкрутиться, найти выход. Главное не теряться!
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