Полина Хвостова: «На меня смотрели сотни глаз, а я не помнила ни словечка текста»

Эта история произошла давно, лет 10 назад, но до сих пор, когда ее вспоминаю, становится не только смешно, но и как-то не по себе.

К 9 мая мы готовили выступление, я долго репетировала стих, готова была на 200%. Бояться, казалось бы нечего: текст выучен идеально, интонации отточены, а сцена так вообще мой второй дом (я занималась в театралке и очень любила, да и до сих пор люблю выступать), так что коленки не тряслись, голос не дрожал.

И вот выходу перед огромным количеством народу, все смотрят, ждут, и понимаю, что в голове абсолютная пустота, ни словечка не помню! Тогда поняла значение выражения «сковал ледяной ужас». Что делать?! Первое желание — просто убежать со сцены. Но нет, это совсем не по мне. Плохо соображая, что говорю, я начинаю произносить текст. Какой-то странный, мной же на ходу придуманный стих. Наверная, это винегрет из всех прочитанных военных стихов плюс импровизированная отсебятина. С каждой строчкой становится все стыднее, а люди слушают так внимательно и задумчиво, кивают, кто-то даже слезу пускает, а у меня одна мысль — скорее дочитать и спрятаться от всех этих глаз.

Наконец все закончилось. Зал взорвался аплодисментами, кто-то кричал «Браво!». Неужели никто ничего не понял?!

За кулисами подруга засыпала меня вопросами и восторгами: «Ты так классно выступила! А почему стих в последний момент поменяла? А что это за стихотворение? Где ты его нашла? Оно в 100 раз лучше, чем ты готовила!». А я стояла в оцепенении и ничего не могла ответить. Хотелось разрыдаться.

После этого я несколько дней не выходила из дома: так было стыдно. Да и потом еще долго это воспоминание было моим кошмаром. Но и уроком: из любой ситуации можно выкрутиться, найти выход. Главное не теряться!