Как выпускникам, не нервничая, пережить ожидание результатов экзамена?

На вопрос ответила профессиональный практический психолог Вероника Мезенцева:

«Мне знакомо это волнующее ожидание результатов экзамена, правда, не такое длительное, какое приходится испытывать сегодняшним выпускникам. Его я скрашивала самоанализом и юмором: с экзамена не сбежала, уже, как минимум, «3»; рассказала про то и про другое, значит, могут поставить и «4». Вдруг вспомнила, что воспроизвела ещё что-то важное, так и до пятерки можно дойти. В итоге так и получилось на моем государственном экзамене.

Очень важно в период ожидания — найти поддержку не только близких, но и тех, кто так же, как и ты, волнуется и не может найти себе места. Отвлекитесь! Сходите вместе на прогулку, пересмотрите полюбившиеся фильмы. Готовьтесь к выпускному! Важно помнить, что волнение бессмысленно, экзамены позади, а впереди тебя ждёт новая интересная и очень насыщенная студенческая пора!»