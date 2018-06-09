Что такое не везет: моменты фиаско на фото

Если вы уверены, что сегодня у вас не очень удачный день, просто взгляните на эти снимки.

Для того чтобы сделать хорошее фото, чаще всего необходимо приложить массу усилий: выстроить композицию, выставить правильный свет, принять позу, улыбнуться и т.д. Но порой самые простые снимки получаются гораздо интереснее, чем подготовленные «студийные» фотографии. Они живые, люди на них естественны, улыбки не натянуты…

А есть еще категория фотографий, которые сделать специально вряд ли получится. Они смешные и оригинальные, но вот только их «героям» вряд ли хотелось бы оказаться в таких ситуациях еще раз. А может, быть, наоборот, эти снимки занимают почетное место в семейных альбомах. Ведь уметь смеяться над собой — это искусство!

Мгновения невероятных фиаско — в фотогалерее.