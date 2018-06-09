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Что такое не везет: моменты фиаско на фото
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Что такое не везет: моменты фиаско на фото 

Рамблер 24 минуты назад
Если вы уверены, что сегодня у вас не очень удачный день, просто взгляните на эти снимки.
1/15  Крылатые качели уже не те...
Фото:
2/15  Когда после праздника пришлось делать новую стрижку.
Фото:
3/15  Семейное фото явно удалось. Доволен ли глава семьи, вот вопрос.
Фото:
4/15  За секунду до
Фото:
5/15  Когда очень хотелось, но что-то пошло не так.
Фото:
6/15  Фигурное катание. Начало.
Фото:
7/15  Делать фото мороженого оказалось не слишком хорошей идеей.
Фото:
8/15  Неподдельная радость. Прям до упаду.
Фото:
9/15  "Вас не учили, что показывать пальцем неприлично?".
Фото:
10/15  К чему приводят фото с высунутым языком.
Фото:
11/15  Полностью расслабился, да.
Фото:
12/15  Это Амур, парящий над любящей парой?
Фото:
13/15  "Боливар двоих не вынесет".
Фото:
14/15  Так вот ты какой, снежный человек!
Фото:
15/15  А вот тут действительно стало тревожно!
Фото:
Для того чтобы сделать хорошее фото, чаще всего необходимо приложить массу усилий: выстроить композицию, выставить правильный свет, принять позу, улыбнуться и т.д. Но порой самые простые снимки получаются гораздо интереснее, чем подготовленные «студийные» фотографии. Они живые, люди на них естественны, улыбки не натянуты…
А есть еще категория фотографий, которые сделать специально вряд ли получится. Они смешные и оригинальные, но вот только их «героям» вряд ли хотелось бы оказаться в таких ситуациях еще раз. А может, быть, наоборот, эти снимки занимают почетное место в семейных альбомах. Ведь уметь смеяться над собой — это искусство!
Мгновения невероятных фиаско — в фотогалерее.
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