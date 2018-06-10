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Анастасия Костенко трогательно поздравила с днем рождения младшую сестру
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Анастасия Костенко трогательно поздравила с днем рождения младшую сестру 

Letidor.ru 41 минуту назад
Фото: Letidor.ru
Звезда показала фотографию с совсем еще крошечной сестренкой.
Модель Анастасия Костенко, супруга футболиста Дмитрия Тарасова, опубликовала в личном блоге архивную фотографию: на снимке совсем еще юная звезда держит на руках новорожденную сестренку. Кроме того, в Instagram модели появилось трогательное поздравление в адрес сестры:
«Когда мне было 10 лет, я узнала потрясающую новость о скором рождении сестренки. Меня не пугали ночные капризы, не напрягали ежедневные прогулки, но с появлением еще одного ребеночка в семье, перестаешь им быть ты сама, ведь на твои плечи «присаживается» понятие, присущее взрослому человеку — ответственность…»
Instagram
Сегодня моей славной девочке исполняется 14 лет. Первый паспорт и первые мысли о том, что ты взрослее всех взрослых и умнее всех умных. Моя любимая Ди, Дюшечка, Динь-Динь, Дианочка! Я безумно счастлива, что ты выбрала нашу семью, и у меня никогда не было мыслей, как у Линды Саншайн: «Если бы сестры могли свободно говорить то, что они действительно думают, родители услышали бы от них: „Дайте мне все ваше внимание и все игрушки, а Ребекка пусть поживет у бабушки“.
»Пусть твой новый возраст принесёт тебе преданных друзей, чистые мысли, необходимые знания и успех во всем начатом! Между нами было и еще будет много секретов, смешных ситуаций и моментов. Будь счастлива, я тебя очень люблю и всегда за тебя! Спасибо маме и тебе за тебя. Наш любимый Макитрон».
Напомним, совсем скоро Анастасия Костенко сама станет мамой: женщина ожидает первенца от своего супруга Дмитрия Тарасова. Пара официально оформила отношения в конце прошлого года. Для спортсмена ребенок станет вторым: у него уже есть дочь Ангелина (2009 года рождения) от первого брака.
Фото: Instagram
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