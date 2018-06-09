Ещё
«Я безумно счастлива»: Костенко показала младенца
Далее:
Читайте также:
Ещё
Уфологи обнаружили на Луне руины древнего храма
Уфологи обнаружили на Луне руины древнего храма

«Я безумно счастлива»: Костенко показала младенца 

Дни.ру 59 минут назад
Фото: Дни.ру
Анастасия Костенко поделилась радостью. Сегодня, 9 июня, свой день рождения отмечает ее младшая сестра Диана, чье детское фото супруга Дмитрия Тарасова обнародовала в соцсети.
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Анастасия Костенко опубликовала фотографию, на которой запечатлена с младшей сестрой Дианой. А в Stories модель выложила снимок, сделанный вскоре после рождения девочки. На фото совсем юная Анастасия держит на руках запеленутую малышку.
"Когда мне было 10 лет, я узнала потрясающую новость о скором рождении сестренки. Меня не пугали ночные капризы, не напрягали ежедневные прогулки, но с появлением еще одного ребеночка в семье, перестаешь им быть ты сама, ведь на твои плечи «присаживается» понятие, присущее взрослому человеку — ответственность (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим.ред.)", — написала Костенко.
Сегодня же, 9 июня, Диане исполнилось 14 лет. «Первый паспорт и первые мысли о том, что ты взрослее всех взрослых и умнее всех умных. Моя любимая Ди, Дюшечка, Динь-Динь, Дианочка! Я безумно счастлива, что ты выбрала нашу семью🙏🏻 » — призналась Анастасия.
Костенко осыпала сестру различными пожеланиями: «Пусть твой новый возраст принесёт тебе преданных друзей, чистые мысли, необходимые знания и успех во всем начатом! Между нами было и ещё будет много секретов, смешных ситуаций и моментов❤️🌈. Будь счастлива, я тебя очень люблю и всегда за тебя 🥊! Спасибо маме и тебе за тебя 😍😘 »
Отметим, что вскоре Диана станет тетей. Анастасия Костенко ждет ребенка от своего мужа, футболиста Дмитрия Тарасова. Известно, что это будет девочка. Малышка должна появиться на свет в середине лета.
Дни.ру: последние новости
Страшные тайны: Юрий Андропов Зарубина умерла накануне суда с Малининым Ведущий Соловьев объявил о свадьбе с молодой актрисой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Уфологи обнаружили на Луне руины древнего храма15
Последняя женщина, приговоренная к смерти в СССР38
Тест: какой вы друг1
Темные секреты женских тюрем8
«Ожившая» игрушка попала в объектив камеры1
Видео
01:29
«Ожившая» игрушка попала в объектив камеры
Безумный мир
00:57
«Лицо» призрака появилось возле детской кроватки
Безумный мир
02:11
Зачем батону нужны насечки
Вещи
10:05
Почему исчезли земные цивилизации
Места
11:10
Самые невероятные небоскребы
Места
01:38
На Марсе снова обнаружили таинственный объект
Безумный мир
12:01
Тайны и мифы Святой инквизиции
Истории
11:50
Нелепые инициативы российских депутатов
Истории
10:41
Когда люди якобы были на Марсе
Безумный мир
08:05
Темные секреты женских тюрем
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение