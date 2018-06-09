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Этим детям задавали простые вопросы. Но то, что они сказали в ответ — это удивительно!
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Этим детям задавали простые вопросы. Но то, что они сказали в ответ — это удивительно! 

Карельские вести 56 минут назад
Джек (3 года). Смотрел, как его мама кормит грудью его новорожденную сестру, а через некоторое время спросил: «Мама, а почему у тебя их две? Одна для горячего, а другая для холодного молока?»
Мелани (5 лет). Спросила бабушку, сколько ей лет. Бабушка ответила, что она так стара, что не помнит. Мелани сказала: «Если Вы не помните, вы можете посмотреть на этикетке на трусиках. На моих написано, пять-шесть».
Стивен (3 года). Обнял и поцеловал маму и пожелал ей спокойной ночи: «Я люблю тебя так сильно, что когда ты умрешь, я похороню тебя под окном моей спальни.»
Сюзан (4 года). Пила сок, когда начала икать. «Пожалуйста, не давай мне больше этот сок, — сказала она, — он заставляет мои зубы кашлять.»
Диджей (4 года). Встал на весы и спросил: «Сколько я буду стоить?»
Клинтон (5 лет). Сидел в своей спальне и выглядел очень обеспокоенным, когда его мама спросила, что его беспокоит. Он ответил: «Я не знаю, что делать с этой кроватью, когда я женюсь. Как моя жена может поместиться на ней?»
Марк (4 года). Очень внимательно смотрел на молодую пару, которая обнималась и целовалась в ресторане. Не отрывая от них глаз, он спросил отца: «Зачем он шепчет ей что-то в рот?»
Тэмми (4 года). Был со своей матерью, когда они встретились с пожилой, довольно морщинистой женщиной, старой знакомой его мамы. Тэмми посмотрел на нее, а потом спросил: «Почему ваша кожа сползает с вашего лица?»
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