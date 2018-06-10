Жена попросила его, чтобы он сходил на свидание с другой женщиной.

После 21 года семейной жизни, моя жена отправила меня на ужин и в кино с другой женщиной. Она сказала: «Я люблю тебя, но я знаю, что это другая женщина любит тебя не меньше и она хотела бы провести хотя бы немного времени с тобой». Другая женщина — это моя мама, которая была вдовой уже на протяжении 19 лет, но из-за моей работы и 3 детей, я мог навещать ее только изредка.

В тот вечер я позвонил ей, чтобы пригласить на ужин и в кино.

«Что-то случилось, ты в порядке?» — спросила она.

«Да, я просто подумал, что было бы чудесно провести время вдвоем», — ответил я. «Только мы вдвоем».

Она молчала мгновение, а затем сказала: «Я бы этого очень хотела.»

Так что в пятницу после работы, я поехал, чтобы забрать ее, и я был немного взволнован. Она уложила волосы и одела красивое платье, которое она одевала, чтобы отпраздновать свою последнюю годовщину свадьбы. Она улыбнулась мне, и она была прекрасна как ангел. «Я сказала моим друзьям, что я собираюсь пойти с моим сыном на ужин и в кино, и они были поражены», — сказала она, когда мы сели в автомобиль. «Они не могут дождаться, когда я им расскажу о нашей встрече». Мы пошли в небольшой, но очень красивый и уютный ресторан. Мама взяла мою руку, как будто она была первой леди. После того, как мы сели, я начал читать меню. Она могла читать только крупный шрифт. Пока я читал меню, то мимолетом взглянул на маму и увидел, что она смотрит на меня и ностальгически улыбается.

«Я помню, словно совсем недавно, я читала тебе меню, когда ты был маленьким», — сказала она.

«Тогда пришло время расслабиться и позволить мне вернуть должок», — ответил я.

Во время ужина, мы приятно беседовали — ничего особенного, просто рассказывали о последних событиях в жизни друг друга. Мы говорили так много, что мы пропустили фильм. Когда мы приехали к ней домой поздно вечером, она сказала: «Я хочу пойти с тобой поужинать снова, но только если ты позволишь мне пригласить тебя». Я согласился.

«Как прошел твой ужин?», — спросила моя жена, когда я вернулся домой. «Очень приятно. Гораздо лучше, чем я мог предположить», — ответил я. Несколько дней спустя моя мама умерла от обширного инфаркта. Это произошло так внезапно, что у меня не было шанса что-нибудь сделать для нее. Спустя некоторое время я получил конверт с копией квитанции с того ресторана, где мы с мамой ужинали. В прилагаемой записке было написано: «Я оплатила этот счет заранее. Я не была уверена, что я смогу пойти с тобой еще раз, но, тем не менее, я заплатил за двоих — за тебя и твою жену. Вы никогда не узнаете, что та ночь значила для меня».

«Я люблю тебя, сын».

В тот момент я понял важность слов: «Я тебя люблю» и как важно дарить нашим близким время, которое они так заслуживают. В жизни нет ничего более важного, чем ваша семья!