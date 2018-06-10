Однажды ночью его девушка была не в настроении для страсти и любви.

Однажды вечером, моя подруга и я лежали в кровати. Страсть между нами начинала закипать, как вдруг она говорит: «Давай не будем, я просто хочу, чтобы ты обнял меня.»

Я воскликнул: «Что?! Что это значит?!»

И тут она говорит мне слова, которые любой парень на планете не хотел бы услышать в такой момент:

«Ты просто абсолютно не считаешься с моими эмоциональными потребностями. Я тебе нужна только как женщина, чтобы удовлетворить твои физические потребности, а не как человек.»

Я взглянул на нее в недоумении, а она продолжила: «Ты не можешь просто любить меня за то, что я есть, а не за то, что я делаю для тебя в постели?»

Я понял, что мне уже ничего не светит, и лег спать.

На следующий день я решил взять выходной и провести время со своей девушкой. Мы сходили в милый ресторанчик, а затем пошли за покупками в большой торговый центр. Я ходил с ней, пока она примеряла различные очень дорогие наряды. Она не могла решить, какой именно ей выбрать, поэтому я сказал ей, что мы можем купить их все. Она хотела новые туфли, чтобы подходили к ее новой одежде, и я сказал: «Давай возьмем пару под каждый наряд.»

Мы пошли в ювелирный отдел, где она выбрала себе пару сережек с бриллиантами. Позвольте мне сказать вам, она была так взволнована. Должно быть, она думала, что я сошел с ума. Я начал думать, что она меня проверяла, потому что она попросила теннисный браслет, когда она даже не знает, как играть в теннис.

Она была на пике своего удовлетворение, когда улыбаясь с волнением, наконец, сказала: «Я думаю, что это все, дорогой, пошли на кассу.»

Я едва мог сдержать себя, когда ляпнул: «Нет, дорогая, я не хочу, давай не будем…»

Ее челюсть отвисла в недоумении: «Что?!»

Тогда я сказал: «Дорогая! Я просто хочу, чтобы ты подержала эти вещи некоторое время. Ты просто не в курсе моих финансовых возможностей как мужчины, их не достаточно, чтобы удовлетворить ваши потребности в покупках как женщины.»

И только когда она сделала такой вид, будто она собиралась убить меня, я добавил: «Почему ты не можешь просто любить меня таким, какой я есть, а не за то, что я покупаю тебе?»

Видимо я сегодня сплю на диване…