Ещё
Однажды ночью его девушка была не в настроении для страсти и любви.
Далее:
Читайте также:
Ещё

Однажды ночью его девушка была не в настроении для страсти и любви. 

Карельские вести 3 часа назад
Фото: Карельские вести
Однажды вечером, моя подруга и я лежали в кровати. Страсть между нами начинала закипать, как вдруг она говорит: «Давай не будем, я просто хочу, чтобы ты обнял меня.»
Я воскликнул: «Что?! Что это значит?!»
И тут она говорит мне слова, которые любой парень на планете не хотел бы услышать в такой момент:
«Ты просто абсолютно не считаешься с моими эмоциональными потребностями. Я тебе нужна только как женщина, чтобы удовлетворить твои физические потребности, а не как человек.»
Я взглянул на нее в недоумении, а она продолжила: «Ты не можешь просто любить меня за то, что я есть, а не за то, что я делаю для тебя в постели?»
Я понял, что мне уже ничего не светит, и лег спать.
На следующий день я решил взять выходной и провести время со своей девушкой. Мы сходили в милый ресторанчик, а затем пошли за покупками в большой торговый центр. Я ходил с ней, пока она примеряла различные очень дорогие наряды. Она не могла решить, какой именно ей выбрать, поэтому я сказал ей, что мы можем купить их все. Она хотела новые туфли, чтобы подходили к ее новой одежде, и я сказал: «Давай возьмем пару под каждый наряд.»
Мы пошли в ювелирный отдел, где она выбрала себе пару сережек с бриллиантами. Позвольте мне сказать вам, она была так взволнована. Должно быть, она думала, что я сошел с ума. Я начал думать, что она меня проверяла, потому что она попросила теннисный браслет, когда она даже не знает, как играть в теннис.
Она была на пике своего удовлетворение, когда улыбаясь с волнением, наконец, сказала: «Я думаю, что это все, дорогой, пошли на кассу.»
Я едва мог сдержать себя, когда ляпнул: «Нет, дорогая, я не хочу, давай не будем…»
Ее челюсть отвисла в недоумении: «Что?!»
Тогда я сказал: «Дорогая! Я просто хочу, чтобы ты подержала эти вещи некоторое время. Ты просто не в курсе моих финансовых возможностей как мужчины, их не достаточно, чтобы удовлетворить ваши потребности в покупках как женщины.»
И только когда она сделала такой вид, будто она собиралась убить меня, я добавил: «Почему ты не можешь просто любить меня таким, какой я есть, а не за то, что я покупаю тебе?»
Видимо я сегодня сплю на диване…
Карельские вести: последние новости
Потрясающий рассказ о главном детском страхе, трогательно до слёз Парень постоянно указывал на ее недостатки. Но он не знал, что все так повернется! Он отправился в поход со своей подругой. Но никогда не ожидал, что она скажет это, когда он проснется!
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Последняя женщина, приговоренная к смерти в СССР43
Сколько потомков оставили наши солдаты в Германии19
Случай перемещения во времени зафиксирован в США84
«Размер имеет значение»: откровения стюардесс38
Неизвестные подробности дела Чикатило141
Видео
01:29
«Ожившая» игрушка попала в объектив камеры
Безумный мир
00:57
«Лицо» призрака появилось возле детской кроватки
Безумный мир
02:11
Зачем батону нужны насечки
Вещи
10:05
Почему исчезли земные цивилизации
Места
11:10
Самые невероятные небоскребы
Места
01:38
На Марсе снова обнаружили таинственный объект
Безумный мир
12:01
Тайны и мифы Святой инквизиции
Истории
11:50
Нелепые инициативы российских депутатов
Истории
10:41
Когда люди якобы были на Марсе
Безумный мир
08:05
Темные секреты женских тюрем
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение