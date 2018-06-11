Носить лифчик: почему это делать необязательно

Внезапная новость — носить каждый день бюстгалтер вовсе необязательно.

«Умная» собрала список «за» и «против» ношения бюстгальтеров на ежедневной основе.

Почему да?

1. Сладкое ощущение свободы Да, момент, когда ты снимаешь вечером лифчик, который весь день сдерживал твою грудь железной клеткой — это дополнительная возможность почувствовать себя живой и счастливой. Но если ношение бюстгальтера доставляет тебе такие неудобства на ежедневной основе — стоит ли это мучений до конца жизни (ну или до того момента, когда общество ставит крест на твоем внешнем виде и сексуальности)? Да, социумом приняты строгие правила, которые четко регулируют твои обязательства, касающиеся твоего же тела — но ты наверняка уже достаточно взрослая, чтобы принимать эти решения самостоятельно.

2. Можно не беспокоиться, подходит ли белье к твоей одежде Когда-то любимое платье пылится в шкафу, потому что единственный подходящий к нему по цвету бюстгальтер выступает по совместительству в качестве орудия пытки? Боишься косых взглядов, если кусочек черной бретели вдруг станет виден из-под белой рубашки или футболки? Любое декольте превращается в слишком глубокое и открытое, стоит надеть пуш-ап? Все это решается одним простым действием — отказом от лифчика. Без него грудь выглядит естественнее и свободнее, пропадает беспокойство за сочетание с одеждой, а любой вырез остается привлекательным, но не обнажающим.

3. Ощущение собственной сексуальности растет на глазах Да, все мы помним Рейчел Грин из «Друзей» и ее острые соски. И знаете что? Это было сверхсексуально. Самое приятное в отсутствии лифчика не в том, что ты становишься ходячим магнитом для окружающих (это, пожалуй, так себе эффект), а в том, что это действительно помогает повысить уверенность в себе. Первое время без белья может быть достаточно некомфортно, хотя бы из-за ощущения, что на тебя все смотрят. Но на самом деле, большинство людей заметит его отсутствие только в очень холодный день. Зато ты точно знаешь, что сделала еще один шаг к свободе и это положительно влияет на все твое настроение и поведение.

Почему нет?

1. Если у тебя большая грудь Бюстгальтерам нельзя отказать в одном: они действительно нас поддерживают. Хотя бы в физическом плане. Если даже за пару часов без лифчика ты начинаешь весь груз ответственности за большую грудь на своей спине, то не стоит отказываться от белья совсем. Просто выбирай более комфортные варианты, которые не оставят кровавых следов и не будут натирать.

2. Если ты занимаешься спортом Прыгающая грудь может действительно мешать во время активных физических нагрузок. В таком случае выбери спортивный бра с хорошей поддержкой (не стесняйся спрашивать консультантов), в котором тебе будет комфортно и приятно заниматься спортом. Кстати, такие лифчики отлично подходят и для повседневной носки, при этом ощущаясь куда приятнее «кружевных монстров».

Альтернативы здорового человека

— Спортивный лифчик. Правильно выбранный размер нигде не жмет и не сдавливает, а из-за удобной формы сосок точно не совершит неожиданный «побег». Кстати, такие бра отлично смотрятся как под платьями, так и под полупрозрачными рубашками.

— Бралеты. Идеальный вариант для обладательниц небольшой груди. Обычно это мягкие кружевные лифчики без косточек, которые красиво смотрятся как под одеждой, так и вместо нее.

— Стикини (или, выражаясь нормальным языком, наклейки на соски). Станут надежной страховкой для девушек, которые все-таки не могут избавиться от страха перед холодными днями.

Что думают врачи?

— Если у вас второй размер (или меньше), мышцы способны справиться с этой нагрузкой самостоятельно и бюстгальтер можно не носить круглый год.

— Для девушек с большей грудью бра нужен исключительно для удобства, и решение «носить или не носить» каждая принимает самостоятельно.

— В обязательно порядке носить белье вне зависимости от размера груди нужно только во время и после кормления ребенка. В результате постлактационных изменений грудь усыхает и опадает из-за гравитации, так что возникает необходимость в дополнительной поддержке.

Сообщение Носить лифчик: почему это делать необязательно появились сначала на Умная.