Евро-футбол.Ру: последние новости

Зобнин: "Я вернулся, и скоро стану ещё сильнее"

​Витиньо: "Меня делает счастливым сразу несколько вещей"

Салах: "Сила Клоппа - это когда ты ощущаешь свободу и начинаешь играть лучше"