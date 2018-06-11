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Хиддинк — Павлюченко: «Казалось, что ты спал, а потом подобно тигру просыпался»
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Хиддинк — Павлюченко: «Казалось, что ты спал, а потом подобно тигру просыпался» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко в эфире телеканала «России-24» спросил у экс-наставника национальной команды Гуса Хиддинка, кому принадлежала идея прозвать его спящим гигантом.
— Гус, кому принадлежала идея прозвать меня спящим гигантом?
— Я дал прозвище. Я смотрел, как ты играл в "Спартаке"​ и казалось, что ты спал, а потом подобно тигру просыпался. У тебя всегда был большой потенциал, и было приятно смотреть на твою игру. Ты забил важнейший гол в ворота Англии, а это только подчеркивает твой дух.
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