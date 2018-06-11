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Ее богатый муж хорохорился, что она без него никто. Но ответ его жены идеальный!
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Ее богатый муж хорохорился, что она без него никто. Но ответ его жены идеальный! 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Томас Уилер, генеральный директор крупной компании, и его жена ехали по шоссе, когда обнаружили, что у них заканчивается бензин. Уилер остановился у ближайшей заправки, чтобы заправиться. Он попросил скучающего дежурного, чтобы тот заправил их бак и проверил заодно масло, а сам отправился прогуляться вокруг станции, чтобы размять ноги.
Когда он возвращался к машине, то заметил, что дежурный и его жена оживленно беседовали. Но как только он подошел к ним, они перестали говорить. Но когда он садился уже в машину, то увидел, что помощник махнул его жене и услышал, как он сказал: «Это было здорово поговорить с тобой.»
Когда они выехали с заправки, Уилер спросил свою жену, откуда она знала этого человека. Она с готовностью призналась, что они учились вместе в средней школе и встречались около года.
«Видишь, дорогая, как тебе повезло, что ты встретила меня», — начал хорохориться Уилер. «Если бы ты вышла за него замуж, ты была бы женой заправщика, а так ты жена генерального директора крупной компании.»
«Мой дорогой, — ответила его жена, — «если бы я вышла за него замуж, он был бы генеральным директором крупной компании, а ты — заправщиком.»
Карельские вести: последние новости
Парень постоянно указывал на ее недостатки. Но он не знал, что все так повернется! Его бабушку спросили, что ей понравилось в Olive Garden. Ее ответ развеселил всех вокруг! Жена попросила его, чтобы он сходил на свидание с другой женщиной. Это был один из самых прекрасных вечеров в его жизни!
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