Ее богатый муж хорохорился, что она без него никто. Но ответ его жены идеальный!

Томас Уилер, генеральный директор крупной компании, и его жена ехали по шоссе, когда обнаружили, что у них заканчивается бензин. Уилер остановился у ближайшей заправки, чтобы заправиться. Он попросил скучающего дежурного, чтобы тот заправил их бак и проверил заодно масло, а сам отправился прогуляться вокруг станции, чтобы размять ноги.

Когда он возвращался к машине, то заметил, что дежурный и его жена оживленно беседовали. Но как только он подошел к ним, они перестали говорить. Но когда он садился уже в машину, то увидел, что помощник махнул его жене и услышал, как он сказал: «Это было здорово поговорить с тобой.»

Когда они выехали с заправки, Уилер спросил свою жену, откуда она знала этого человека. Она с готовностью призналась, что они учились вместе в средней школе и встречались около года.

«Видишь, дорогая, как тебе повезло, что ты встретила меня», — начал хорохориться Уилер. «Если бы ты вышла за него замуж, ты была бы женой заправщика, а так ты жена генерального директора крупной компании.»

«Мой дорогой, — ответила его жена, — «если бы я вышла за него замуж, он был бы генеральным директором крупной компании, а ты — заправщиком.»