Каждый просил у Бога, что хотел, но человек, как всегда, отличился!

В первый день Бог создал собаку. Бог сказал: «Сиди весь день у двери своего дома и лай на всех, кто приходит или проходит мимо. Я дам тебе двадцать лет жизни». Собака подумала и сказала: «Это слишком много, чтобы просто сидеть и лаять. Дай мне десять лет, а другие десять я тебе отдам обратно».

Бог согласился.

На второй день Бог создал обезьяну. Бог сказал: «Развлекай людей, делай различные трюки, гримасы, в общем все, что заставит их смеяться. Я дам тебе двадцать лет жизни». Обезьяна подумала и сказала: «Гримасничать и развлекать людей двадцать лет? Я так не думаю. Собака вернула тебе десять лет, и я хочу сделать тоже самое, ладно?»

Бог согласился.

На третий день Бог создал корову. «Ты должна пойти в поле с фермером весь день стоять там под солнцем, приводить телят и давать молоко, чтобы поддерживать фермера. Я дам тебе шестьдесят лет жизни».

Корова подумала и сказала: «Это очень трудная жизнь, и ты хочешь, чтобы я жила так шестьдесят лет? Дай мне двадцать лет, а остальные сорок я отдаю тебе обратно».

И Бог опять согласился.

На четвертый день Бог сотворил человека. Бог сказал: «Ешь, спи, играй, женись и наслаждайся жизнью. Я дам тебе двадцать лет жизни».

Человек подумал и сказал: «Что? Только двадцать лет? Знаешь что, я возьму свои двадцать лет, сорок, что тебе отдала корова, десять, что отдала обезьяна, и десять, что дала собаку, итого восемьдесят лет, ладно?»

«Ладно», — сказал Бог, — «Мы заключили сделку.»

Поэтому первые двадцать лет мы едим, спим, играем и наслаждаемся жизнью; следующие сорок лет мы работаем, словно рабы на солнце, чтобы поддержать нашу семью; следующие десять лет мы как обезьяна, развлекаем наших внуков, а последние десять лет мы сидим на крыльце и лаим на каждого.