Папа услышал, как высокомерная дама осудила ее маленькую дочку за покупку пончика. Его отчет стоит прочесть!

Маленькая девочка покупает вкусный пончик.

Кто-то говорит: «Ты знаешь, сколько сахара в этих вещах?»

Леди: «Ты действительно думаешь, что стоит есть это?»

Маленькая девочка просто смотрит на них, стесняясь сказать что-нибудь, и слезы медленно наполняют ее глаза.

Папа: «Стойте, подождите, леди. Вы хоть представляете, как это было невероятно грубо? Прежде всего, Вы не знаете ее жизнь, Вы не знаете, о том, что если она бальна диабетом, то просто нужно съесть немного сахара. Вы не знаете, пробовала ли она раньше пончик в своей жизни! Вы ничего не знаете о ситуации! И во-вторых, даже если кто-то ест пончики каждый день и страдает ожирением, кто, черт возьми, дал вам право, чтобы комментировать и судить? Единственный человек, который должен рассказывать им о том, как это влияет на их здоровье, — это их врач. Так что оставьте моего ребенка в покое!»

Девочка начинает плакать, когда папа обнимает ее: «Спасибо, папа… Я так сильно тебя люблю»