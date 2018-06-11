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Папа услышал, как высокомерная дама осудила ее маленькую дочку за покупку пончика. Его отчет стоит прочесть!
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Папа услышал, как высокомерная дама осудила ее маленькую дочку за покупку пончика. Его отчет стоит прочесть! 

Карельские вести 3 часа назад
Фото: Карельские вести
Маленькая девочка покупает вкусный пончик.
Кто-то говорит: «Ты знаешь, сколько сахара в этих вещах?»
Леди: «Ты действительно думаешь, что стоит есть это?»
Маленькая девочка просто смотрит на них, стесняясь сказать что-нибудь, и слезы медленно наполняют ее глаза.
Папа: «Стойте, подождите, леди. Вы хоть представляете, как это было невероятно грубо? Прежде всего, Вы не знаете ее жизнь, Вы не знаете, о том, что если она бальна диабетом, то просто нужно съесть немного сахара. Вы не знаете, пробовала ли она раньше пончик в своей жизни! Вы ничего не знаете о ситуации! И во-вторых, даже если кто-то ест пончики каждый день и страдает ожирением, кто, черт возьми, дал вам право, чтобы комментировать и судить? Единственный человек, который должен рассказывать им о том, как это влияет на их здоровье, — это их врач. Так что оставьте моего ребенка в покое!»
Девочка начинает плакать, когда папа обнимает ее: «Спасибо, папа… Я так сильно тебя люблю»
Карельские вести: последние новости
Парень постоянно указывал на ее недостатки. Но он не знал, что все так повернется! Его бабушку спросили, что ей понравилось в Olive Garden. Ее ответ развеселил всех вокруг! Жена попросила его, чтобы он сходил на свидание с другой женщиной. Это был один из самых прекрасных вечеров в его жизни!
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