Как избавиться от негативного влияния зависти и ревности

Когда ты видишь, что у твоего коллеги кабинет лучше, чем у тебя, и хочешь такой же — это зависть. А когда тебе кажется, что он получил этот кабинет, потому что ваш босс ему больше благоволит, — это ревность. Зависть — это возмущение по поводу того, что имеет другой человек, и идеализация его положения. Ревность — это негативная эмоция, вызванная потенциальной угрозой с третьей стороны в твоих отношениях с кем-либо. Как утверждает психолог Ральф Хупка, ревность — это упреждающая эмоция, которая заставляет тебя проявлять осторожность.

Ревность и зависть — естественные инстинкты. Тем не менее ты можешь управлять ими. По сути обе эти эмоции маскируют другие твои чувства, которые являются опасными. Неуверенность в себе или жадность обостряют твою самокритичность, заставляя чувствовать себя бесполезным. Если зависть — это реакция на отсутствие чего-то, то ревность — реакция на угрозу это «что-то» потерять.

«Говорить плохо о других — это нечестный способ нахваливать самого себя»

Антидот от негативных эмоций

Если невежество является главным из всех ядов, то мудрость — это главное противоядие. Мудрость позволяет открыться для других мнений, отбросить предвзятость и всегда быть готовым изменить свою точку зрения, если на это есть убедительные доводы. Но отсутствие самоуверенности сужает рамки обозримого и калечит твою мудрость. Очень легко верить в то, что тебе говорят другие. Гораздо сложнее (оттого и правильнее) прислушиваться к себе, опираясь на свою уверенность и терпение. Тебе должно быть известно, что, для того чтобы добиться любви другого человека, не нужно все время держать его возле себя. Он может быть источником твоего счастья, но твое счастье не зависит только от него. А удовольствие от того, что имеешь, заставит тебя перестать обращать внимание на других. Если ревность и зависть в чем-то и похожи, так это в том, что они способны вызвать негативные эмоции. И чтобы этого не допустить, ты должен перестать проявлять эти качества. Вот несколько советов, как это сделать.

«Ревность — это ощущение одиночества среди смеющихся врагов»

1. Повысь свою самооценку

Повысить свою самооценку можно, если научиться принимать себя. Это требует умения ценить то, что имеешь, а не думать о том, чего нет и быть не может. Научись ценить себя и быть с собой строгим только в тех обстоятельствах, которые помогут тебе стать лучше. Разобравшись в своих достоинствах и потребностях, ты поймешь, что можешь чувствовать себя лучше и без определенных людей и вещей. Ты испытываешь ревность, потому что невольно сравниваешь себя с другим. Это нормально. Возможно, ты даже испытываешь чувство страха или угрозы. Обратная связь с самим собой поможет обнаружить источники этих сомнений и устранить их. Ты должен обращать внимание не только на внешние факторы, но и на внутренние. Те, кто высоко оценивает себя, прекрасно знают о своих достоинствах, а потому справляются с любым проявлением неуверенности. Что такое самооценка и как ее повысить

2. Освободи себя от напрасных сравнений

Этот пункт дополняет предыдущий. Научившись ценить себя за свои достижения, ты станешь собственным стандартом. Критериями твоего успеха являются твои собственные потребности и убеждения. Потребность в успехе есть у каждого, но его форма индивидуальна. Зависть или ревность создают социальное давление, которое не позволяет тебе довольствоваться имеющимся. Если кто-то, как тебе кажется, имеет больше, чем ты, то, скорее всего, он чувствует нехватку в чем-то другом. Вместо того чтобы сравнивать себя с другими, лучше сравни себя с самим собой, но только прежним. Сосредоточься на собственном улучшении — в остальных случаях ты просто теряешь время.

3. Предотврати вспышки

Умеренная доза ревности присутствует во всех отношениях. Твоя задача — не допустить, чтобы она разрослась до вселенских масштабов. Честность партнеров играет решающую роль в предотвращении этого негативного чувства. Но не только она. Доверие строится на уважении своего партнера, но прежде всего на уважении себя. Не надо путать его с верой. Вера зачастую представляет собой необъяснимое принятие истины, тогда как доверие — это уверенность. Не всегда удается избежать ревности полностью, но можно помешать ее росту.

4. Соперничай, но не завидуй

Оглядываясь на чужой успех, ты должен видеть в нем источник вдохновения, а не зависти. Таким образом ты сможешь извлечь из него пользу, тогда как зависть лишь вызывает ненависть к объекту изучения. Это не значит, что ты должен следовать тем же принципам, что и твои кумиры. Мы уже писали выше, что определяющую роль в твоих действиях играют твои мотивы и потребности. Значит и брать пример с других нужно только в том, что затрагивает сферу твоих интересов. Успех вокруг тебя должен вызывать чувство соперничества, провоцировать дух борьбы. Используй его как вызов самому себе. Зависть присуща слабакам. Те, кто просто сравнивает свою жизнь с чужой, обычно ничего не делают. Обращать внимание необходимо на маршрут к успеху, а не на поверхностный ярлык.

5. Ощути последствия своего поведения

Зависть и ревность опасны не только для тебя самого. Эти качества порой сильно досаждают окружающим. Иногда необходимо на себе ощутить часть той негативной энергии, которую источают подобные чувства. Пусть другие люди станут тем самым противоядием. Если ты ревнивец, попроси свою подругу копировать твое поведение в течении одной-двух недель. Ощутив на себе неприятные последствия собственных действий, скорее всего, ты пересмотришь свое отношение. Если ты страдаешь от зависти, постарайся окунуться в среду людей, у которых есть гораздо меньше и гораздо больше, чем у тебя. Попробуй хотя бы один день прожить с бюджетом в 100 рублей. А затем можешь посетить какое-нибудь значительное мероприятие с большим количеством богатых людей. Сравни два этих опыта, чтобы понять свои ощущения, находясь в разных крайностях. Возможно, ты начнешь больше ценить то, что имеешь. Как ревность уничтожает отношения