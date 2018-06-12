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Он очень покраснел, когда случайно обидел бедную девушку в школе. Но она никогда не думала, что последует за этим!
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Он очень покраснел, когда случайно обидел бедную девушку в школе. Но она никогда не думала, что последует за этим! 

Карельские вести 4 часа назад
Когда я училась в школе, у нас были очень плохие времена (меня растила мама-одиночка) и у меня были только одни джинсы, которые я носила каждый день. На джинсах были две маленькие дырочки, которые я нечаянно порвала, зацепившись за забор.
Однажды мы в классе ставили спектакль, наш учитель поставил нас в пары в случайном порядке. Меня поставили в пару с очень милым парнем. Не очень популярным и смазливым парнем, а обычным, симпатичным парнем, который дружил со всеми.
Когда мы приступили к работе над спектаклем, он сказал мне: «Эй, могу я задать тебе вопрос? Почему ты носишь одни и те же джинсы каждый день?»
Очень сильно покраснев, я сказал ему: «Потому что это единственные штаны, которые у меня есть.»
Выражение его лица было ужасным, словно реальность рушится прямо у него на глазах. Я могу сказать с уверенностью, что он чувствовал себя ужасно в тот момент, но и я чувствовала себя ужасно глупо из-за того что полагала, что возможно никто не заметит, что я была одета в одни и те же джинсы каждый день.
Когда я писала это, я прослезилась, хотя с тех пор уже прошло 30 лет. Мои сыновья, 12 и 16 лет, увидели, что я плачу и спросили, что произошло. Тогда я провела с ними небольшую беседу о том что, надо быть осторожным, в том, что вы говорите людям. Тогда мой двенадцатилетний сын обнял меня и тоже заплакал, что заставило меня плакать еще сильнее. Но затем я рассказала им, что тот бедный мальчик, стал моим парнем, и в конце концов я вышла за него замуж и теперь это их папа.
Они были потрясены и поражены, и заплакали еще больше. Приятно знать, что мои мальчики, которые так же, как их отец, получили незабываемый урок в своей жизни.
Карельские вести: последние новости
Каждый просил у Бога, что хотел, но человек, как всегда, отличился! Парень постоянно указывал на ее недостатки. Но он не знал, что все так повернется! Его бабушку спросили, что ей понравилось в Olive Garden. Ее ответ развеселил всех вокруг!
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