Лучшие отговорки, чтобы не пить алкоголь

Не в любой компании поймут нежелание пить алкоголь без веских причин, тебя сразу же начинают считать скучным или придумывают провокационные причины сами. Если ты не знаешь, как отказаться от употребления алкоголя, то воспользуйся этими неоспоримыми оправданиями.

Я уже выпил

Разумные люди знают, когда нужно остановиться, поэтому на большинство людей произведет влияние этот аргумент. Скажи, что ты уже выпил, и на сегодня для тебя этого будет достаточно.

Я принимаю лекарства

Многие лекарства несовместимы с алкоголем, их сочетание может быть опасным не только для здоровья, но и для жизни. Поэтому сослаться на употребление лекарств — это одно из лучших оправданий. Обычно на этом дискуссия подходит к концу, так как люди не задают дополнительных вопросов по поводу здоровья.

Мне не нужен алкоголь

Аргумент достаточно спорный, поэтому использовать его нужно с осторожностью, принимая во внимание менталитет компании. Если сказать, что не пьешь алкоголь, так как умеешь веселиться и без него, это может прозвучать как укор всем, кто собрался выпить. Но если перефразировать и сказать, что тебе настолько весело в этой компании, что в выпивке нет необходимости, то аргумент заиграет новыми лестными красками.

Я не могу пить по состоянию здоровья

Оправдание подействует не хуже, чем довод про лекарства. При многих заболеваниях нельзя употреблять спиртное, поэтому ты можешь сказать, что твой врач запретил выпивать алкоголь. Мало кто возьмется оспаривать квалифицированное медицинское мнение, еще меньше людей начнут проявлять бестактность и задавать вопросы по поводу болезни.

Мне не нравится этот алкоголь

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Если категорическое нежелание пить любой алкоголь вызывает множество вопросов, то избирательность к напиткам встречается с пониманием. Оцени предлагаемые напитки и скажи, что они тебе не по вкусу. Для объективности можешь назвать напиток, который тебе не смогут предложить в данный момент, и сказать, что его ты бы выпил с удовольствием.

Я не буду пить сегодня

Иногда для того, чтобы отказаться от алкоголя и не вызывать лишних вопросов, нужно сказать одну простую фразу: «Спасибо, не сегодня». Если кто-то поинтересуется о причине, то ты можешь использовать любое из приведенных здесь оправданий, но чаще всего этого не требуется.

Прискорбно, но нежелание пить алкоголь в данный момент вызывает меньше вопросов, чем категорическое нежелание пить его когда-либо.

Я за рулем

У владельцев автотранспорта есть преимущество, они могут предвидеть нежелательное предложение выпить и приезжать на встречу на машине. Употребление алкоголя за рулем — это не только риск для жизни, но и нарушение закона, поэтому вряд ли кто-то станет пытаться напоить того, кому предстоит вести машину.

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