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Самые смешные имена и фамилии
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Самые смешные имена и фамилии 

Рамблер 59 минут назад
Мы не выбираем себе имена и фамилии, за нас это делают родители. Впрочем, с возрастом имя и фамилию можно сменить, если он так уж сильно не нравятся. Вот несколько человек, которые обладают забавными именами, вызывающими восторг окружающих.
1. Акпантокпантуракожа Жанбеков. Любопытно, как родители смогли придумать такое замысловатое имя, которое даже расслышать с первого раза сложно, не то что произнести.
2. Ольга Шмаровоз. Что ж, девушка вполне может при замужестве поменять фамилию на более благозвучную.
3. Владимир Отченашев. Должно быть, человек с такой фамилией — истинные патриот.
4. Валентина Пидоренко. Будем надеяться, что дама всё ещё в поиске избранника и поменяет фамилию, когда вступит в брак.
5. Batman Bin Suparman. Видимо, родители молодого человека — настоящие фанаты комиксов, которые не смогли выбрать для себя идеального героя, поэтому и соединили в имени отпрыска Бэтмена и Супермена.
6. Брусли Абдуллаев. Нет сомнений в том, что родители юноши насмотрелись фильмов про восточные единоборства.
7. Jesus Condom. Довольно странное сочетание религиозного имени и столь приземлённой фамилии.
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