Что делать, если потерял паспорт: инструкция для чайников

Что делать, если… В поисковике встречается много странных и забавных продолжений этой фразы.

Одно из самых популярных — что делать, если потерял паспорт. Так что давай узнаем на всякий случай!

Кадр из фильма «Пятый элемент»

Без бумажки — ты букашка? А с бумажкой — Человек. Так утверждал в одном из своих стихотворений Маяковский. И хоть мы продолжим тебя ценить и без каких-либо документов, государство требует, чтобы у каждого гражданина было удостоверение его личности.

Оказавшись в неприятной ситуации утраты «главного документа», возникает куча вопросов, которые мы постараемся разобрать по порядку. Итак, ты вдруг обнаружил, что не просто забыл где-то свой паспорт, а не знаешь, где он находится.

Так потерял или украли?

В первую очередь напряги память и вспомни, когда и где ты его видел в последний раз. Очень важно сразу понять — потерял ты его сам или же документ у тебя украли. От ответа на этот вопрос во многом будут зависеть дальнейшие действия.

В случае кражи документов нужно как можно скорее обратиться в полицию, чтобы твой паспорт признали недействительным, и мошенники не смогли оформить на него кредит (а они, скорее всего, захотят сделать именно это).

В отделении ты напишешь заявление (тебе подскажут, что именно нужно писать), заведут уголовное дело и выдадут талон-уведомление, которое пригодится при восстановлении паспорта.

Куда идти?

С решением твоей проблемы могут помочь несколько служб, но от того, куда именно ты обратишься, будет зависеть то, как скоро ты получишь новый паспорт.

Быстрее всего (около десяти дней) тебе будут делать его в том паспортном отделе, в котором ты получал свой предыдущий документ. Также ты можешь обратиться в любой другой отдел УВМ (Управление по Вопросам Миграции), но это увеличит срок ожидания.

Еще один вариант — прийти в МФЦ или воспользоваться сайтом Госуслуг, на котором есть подробная инструкция необходимых действий. Ты ведь там зарегистрирован?

Что нести?

Итак, ты узнал адрес ближайшего госучреждения, в которое планируешь обратиться. Теперь по списку собирай необходимые документы:

заявление об утрате или похищении паспорта (образец лежит на сайте МВД);

заявление о замене паспорта;

талон-уведомление из полиции, если паспорт был украден;

4 личные фотографии 3,5 х 4,5 см, черно-белые или цветные, без уголка;

квитанция об уплате госпошлины, которая составляет полторы тысячи рублей (подойдут и просто реквизиты платежа).

К этому основному списку добавляется дополнительный, который включает в себя:

свидетельство о регистрации по месту жительства;

военный билет (если тебе меньше 27 лет);

свидетельство о заключении или расторжении брака;

свидетельства о рождении детей, если им еще нет 14 лет.

На случай, если вдруг захочешь воспользоваться ситуацией утери паспорта, чтобы скрыть наличие детей или брака, у нас плохая новость — у тебя не получится. Эту информацию госслужащие все равно узнают и пропишут в новом паспорте. Не представив указанные документы, ты лишь затянешь процесс восстановления документа.

Почему с обращением не стоит тянуть?

Помимо трудностей, с которыми сталкивается человек без паспорта, это еще и финансово наказуемо. Если протянешь с обращением больше 30 дней, тебя могут обвинить в проживании без документов. За это придется заплатить 2-3 тысячи рублей. Причем если ты живешь в Москве или Санкт-Петербурге, эта сумма увеличится до пяти тысяч рублей. Они ведь не лишние?