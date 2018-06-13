Дочь Анны Самохиной: У мамы в жизни было две любви

В этом году Анне Самохиной могло бы исполниться 55 лет, но, к сожалению, она скончалась 8 февраля 2010-го. Одна из самых красивых актрис российского кино, незабываемая русская Мерседес сгорела от тяжелого заболевания.

Sobesednik.ru поговорил с дочерью звезды Александрой о ее отношениях с мамой и о том, кого же на самом деле любила Анна Самохина.

— Александра, вы выбрали актерскую профессию, но при этом говорите, что главное для вас — это семья. Что повлияло на ваш выбор профессии и такую жизненную позицию?

— У меня родители оба актеры (мама и папа Александры — однокурсники по Ярославскому театральному училищу. — Авт.). Когда с детства бываешь на съемках, за кулисами театра, это привлекает и вдохновляет пойти по этой стезе. А потом у меня все-таки есть к этому определенные способности, я человек творческий, и гуманитарные науки давались мне всегда легче, чем точные. Почему я не сильно занимаюсь своим продвижением? Наверное, это нежелание повторять судьбу мамы. В детстве я росла вообще без нее и для своей дочери (Еве сейчас 7 лет. — Авт.) я не хотела бы такого же. Сейчас у меня много работы в театре, я постоянно развиваюсь в актерской профессии. Но у меня нет задачи стать популярной из-из моего негативного отношения к славе. Я знаю цену, которую за нее приходится платить не только тебе, но и твоим близким.

фото из личного архива Александры Самохиной

— Вас наверняка часто воспринимали как дочь звезды и сравнивали с мамой…

— С этим, конечно, пришлось столкнуться, и переживала я это сложно. В свое время была очень зависима от мнения окружающих. Но шло время, и я поняла, что я ничего не должна никому доказывать. Это моя жизнь. Только сам человек внутри может чувствовать себя успешным или неуспешным. Сейчас стараюсь поменьше смотреть, что обо мне пишут и говорят: они забудут, а жизнь — моя. Мне удалось с этим справиться не быстро, годам к тридцати.

— Мама помогала в актерской профессии, советовала?

— Безусловно, советы и наставления давала. У нас было несколько антреприз, где мы играли вместе. Но она не пыталась меня продвигать в кино, она не любила просить даже за себя — ей это было тяжело. Считала, что я сама выбрала профессию и несу за себя ответственность — и как складывается, так и складывается. Я благодарна маме, что она дала мне большую самостоятельность и не принимала за меня решений.

— Как вы сблизились?

— Я повзрослела, и оказалось, что мы хорошо друг друга понимаем, у нас схожие ценности и интересы. Последние годы мы были очень близки с ней. Буквально утром сегодня об этом вспоминала. Но в детстве по большому счету она меня не растила: ее жизнь была нацелена на другое. И она мне была больше не как мама, а как друг.

Роковой маму назвать не могу

— Про Анну Самохину часто говорят как про роковую красавицу, у которой было множество романов, которая уводила мужчин…

— Я роковой маму точно не могу назвать. Она очень хорошо готовила, была неплохая хозяйка, несмотря на ее занятость, и была очень порядочной. Роковая женщина — это хищница, которая разоряет мужчин, а мама всю жизнь им помогала. И кого она увела из семьи? Только второго мужа, но так делает каждая вторая. Мне кажется, причина такого восприятия — образ ее героини в фильме «Воры в законе», который с ней совершенно не совпадает. Он очень сильно повлиял на ее жизнь, многие мужчины воспринимали ее через этот фильм, боялись к ней подойти, а все было совершенно по-другому.

— Говорят, гадалка нагадала Анне Владленовне смерть в 47 лет. Так и случилось. Мама верила в судьбу?

— Верила. Эти гадалки и астрологи, которым бы руки-ноги поотрывать надо, программируют человека. Имеют ли они вообще право говорить такое? Мама была очень впечатлительной и это, конечно, запомнила. Она не хотела стареть, боялась старости и всего, что связано со старением, и, может быть, сама настроила себя.

— Она пыталась бороться со старением?

— Она делала блефаропластику, незадолго до своего ухода хотела сделать круговую подтяжку лица. Но могла бы делать больше. Мама много курила, много пила кофе. Не пользовалась какой-то определенной маркой крема, могла купить дешевый.

— Последнее время ваша мама жила на съемной квартире, хотя могла себе позволить покупку недвижимости. Почему?

— Для нее особенно в последние годы были не сильно важны материальные вопросы. Она много путешествовала. В последнее лето была в Греции, собиралась в январе лететь на Гоа с Ритой (старшая сестра Анны Самохиной. — Авт.). Любила ездить на гастроли в разные города.

— Поклонников у Анны Самохиной было много, но кто из мужчин был любовью всей ее жизни, с кем она была по-настоящему счастлива?

— Она говорила, что очень любила Дмитрия, своего второго мужа, но и моего папу тоже. Я читала ее письма ему, она была в него сильно влюблена. По большому счету это была ее первая любовь. Наверное, это две самые важные истории в ее жизни.

фото из личного архива Александры Самохиной

— С годами вы стали на нее очень похожи внешне. В чем еще выражается ваше сходство?

— Я периодически ловлю себя на ее интонациях, когда говорю, я крашусь, как мама, и стиль одежды у нас похож. Есть еще любовь к чтению, она много читала. Многие вещи я взяла от нее, и генетику тоже никуда не денешь.