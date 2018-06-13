Этот несчастный наркоман пришел в аптеку за лекарством. То, что произошло дальше стоит прочесть!

DCF 1.0 Я пошел в аптеку на днях, чтобы получить рецепт. Пока я стоял снаружи, ожидая, когда мне соберут лекарства, мимо проходил молодой человек. Он посмотрел на меня, кивнул головой и поздоровался. Я кивнул в ответ и сказал «Привет, как дела?».

Он сказал: «Я бы солгал тебе, если бы сказал, что хорошо. Я должен пойти сюда и получить мой Субоксон, и в ту минуту, когда это произнесешь, кажется, что все смотрят на тебя, как на отброс общества».

Теперь он не выглядел страшным или взвинченным, как наркоманы, которых показывают по телевизору, но он выглядел побежденным.

Через несколько минут я вернулся, сел в кресло и ждал, когда услышал, как он разговаривает с фармацевтом. Он сказал: «Я пытаюсь наладить свою жизнь. Я принял несколько плохих решений, но я стараюсь». Фармацевт был очень профессиональным, он никогда не отводил глаз от компьютера, задавал вопросы, ни разу не изменил выражение лица или тон голоса, но я заметил, что другие люди смотрят на него, как будто он прокаженный. Он снова сказал: «Я не плохой человек, я просто совершил несколько ошибок»

Затем, к моему удивлению, он посмотрел вниз на свои ноги и пробормотал: «Моя мама любит меня».

В тот момент я не видел борющегося наркомана, я видел ребенка, который был ранен, напуган и чувствовал себя одиноким. Ребенок протягивает руки, чтобы кто-то поднял его и помог исправить. Этот образ был настолько ясен в моей голове, что разбил мое сердце. Фармацевт сказал ему, какова была стоимость, и еще один разочарованный взгляд появился на лице молодого человека. Я снова увидел ребенка, который только что узнал, что его бросили.

Он сказал: «Мне жаль, я думал, что это будет только пять или шесть долларов, у меня нет так много».

Я подошел к нему сзади и сказал, что покрою всю остальную сумму. Он обернулся с потрясенным взглядом на лице, и я повторил: «Я покрою все остальное»

Я посмотрел на фармацевта и сказал, что оплачу все остальное. Молодой человек посмотрел на меня, но у него не было слов… Я просто сказалему: «Вы не должны ничего говорить, просто позаботьтесь о себе». Я положил деньги в его руку, вернулся и сел.

Я не сделал что-то особенное, денег было не так много. Я говорю тебе это, потому что впервые понял, насколько мы все осуждаем всех. Я живу в районе, полном наркоманов. Но впервые я понял, что они стали жертвой неправильного решения. Сколько из нас в жизни принимали неверные решения. Сколько из нас думали, что мы можем заплатить за эту большую машину, мы можем позволить себе этот большой красивый дом, что мы можем играть в азартные игры только один раз. Это тоже все плохие решения, и они могут иметь разрушительные последствия для нашей жизни и жизни тех, кто рядом с вами. Я смотрю на всех этих людей так же, как на наркомана. Здесь, в последнее время, я видел часто этого маленького ребенка во всех лицах, которые мне встречались. Это тревожный звонок…