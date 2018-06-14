Жанна Бадоева: «Не вижу причин давать сыну деньги» 

В шоу «Орел и решка» вернулась одна из самых популярных его ведущих Жанна Бадоева. Но теперь она вместе с коллегами колесит уже не по всему миру, а только по России. «На сто долларов в России можно многое себе позволить» — Вы признавались как-то, что вздохнули с облегчением, когда шоу «Орел и решка» в вашей жизни закончилось, потому что очень устали от бесконечных переездов. Почему решили вернуться? — Я не вернулась в проект, «Орел и решка» для меня уже пройденный этап. Просто так сложились звезды на данный момент. Есть новый проект, который мы отсняли, но сейчас он в стадии переговоров с каналом. У меня же появилось свободное время, и я с удовольствием согласилась на несколько выпусков в этом сезоне «Орла и решки». Вот и все. Я не веду весь сезон, поэтому мой график достаточно щадящий. — Сколько будет выпусков с вашим участием? — Восемь. Калининград, Казань, Минеральные Воды, Владивосток и Краснодар — это мы уже отсняли. Впереди Красноярск и Якутия. Жанна побывает с программой в восьми городах России. В том числе — в Краснодаре. — Каковы впечатления от поездок по нашей стране? — Она огромная и категорически разная. Если ты приезжаешь во Францию, то все плюс-минус похоже. В Италии север и юг отличаются. Но это все равно одна страна. А в России регионы — это порой небо и земля по сравнению друг с другом. И еще я поняла, что в России «по-бедному» жить гораздо проще, чем за границей. Здесь 100 долларов на два дня — это огромные деньги. По крайней мере ты абсолютно точно можешь не бедствовать. Я в Казани, например, жила в трехзвездочном отеле, а в Краснодаре ездила на такси. Ты можешь себе это позволить. Это нормальные деньги. В Лапландии со ста долларами мы лишний раз думали: купить чашку кофе или не купить? В России таких проблем нет вообще. — А на широкую ногу каково жить в России? — Ну, широкая нога во всем мире одинаково прекрасна. Ты просто позволяешь себе все, что душе угодно. Главное — включать фантазию. — Но есть же все-таки какой-то внутренний лимит в программе? — В рамках моих желаний я могу все. — О чем будет ваша новая программа, по которой ведутся переговоры? — Она тоже связана с путешествиями. Мы отсняли пилот, это мой авторский проект. Тема, которую мы затрагивали, может быть интересна всем. Но рассказать подробнее пока не могу, это секрет (улыбается). У Бадоевой в Италии живет сразу несколько питомцев. Все они — полноправные герои ее Инстаграма. — Если уж мы заговорили о возможности жить на широкую ногу, то давайте поговорим об обуви. У вас же есть своя марка? Насколько это коммерчески успешный проект? — Наша обувь молодая, ей только год. Для обуви это очень мало. Я — новичок в этом бизнесе. Это очень сложный труд, как оказалось. Я раньше бы и не подумала! Одно дело платье сшить. А обувь — это другое. Только кажется: нарисовал, потом каблук прицепил — и готово. А на самом деле там огромное количество технических характеристик. Очень много обуви, которой сделали коррекцию, заказали партию, она пришла — и вся бракованная. И что ты сделаешь? А там тысяча пар! — Что в этом бизнесе делаете лично вы? — Вместе с дизайнером я рисую эскизы, на стадии разработки макета утверждаю все детали. А дальше каждый занимается своим делом: одни по готовым макетам на фабрике создают обувь, другие, как коммерческий отдел, реализует продажи. У них очень большой объем работы, от этих людей многое зависит. — Это ваш семейный бизнес? — Да. Мой муж Василий занимается модой и обувью уже десять лет. Вообще он по образованию музыкант и окончил Римскую консерваторию, но затем решил заняться бизнесом. Сейчас обувь — это его основное детище. «В тринадцать лет хотела быть балериной» — Чем занимаются ваши дети? — Борис окончил школу, а Лолита еще учится, недавно окончила первый класс средней школы. Старший сын Жанны — совсем взрослый парень. Он уже живет отдельно от семьи… — В Италии, где вы живете? — Да! Борис после школы полгода жил в Париже, ходил на курсы Люка Бессона по монтажу. Сейчас переехал в Милан, работает в рекламном агентстве, где занимается монтажом. Лолита уже в первом классе средней школы. Это самая сложная школа в Италии. Там учатся три года — с шестого по восьмой класс. После этого идут в старшую школу. Мы переехали в Италию четыре года назад, Лолите нужно было учить итальянский с нуля, а теперь у нас новая проблема — ей надо не забыть русский язык. — Вы, кстати, уже тогда жаловались, что она его забывает… — Тогда это было только начало, и я думала, что она его не забудет, а нам надо было сделать весь упор на итальянский. Но сегодня она на русском говорит только со мной. Больше никого нет. Даже с мужем, если что-то рассказывает ему про школу, переходит на итальянский. — Но ведь ваш муж говорит по-русски? — Да, и я с ним говорю на русском. Просто пока я не особо знаю итальянский, и он вынужден подстраиваться. А Лолите, наоборот, легче сказать все на итальянском. Я часто привожу ей книги из России, но на итальянском ей читать легче. И я говорю: «Будешь ходить на курсы русского языка!» Конечно, я не думаю, что она совсем его забудет. Просто запас становится очень бедным. Он у нее на уровне восьмилетнего ребенка — и с тех пор больше не пополнялся. Надо читать, общаться, смотреть фильмы. А она все это делает на итальянском. Правда, когда мы бываем в Москве на каникулах, я расписываю ей театральную программу, и мы с ней ходим на все спектакли. Я ее водила на «Вишневый сад» Чехова. И ей очень понравилось! …дочь Лолита пока что учится в школе и растет очень творческой девочкой. — Вы сказали, что сын занимается монтажом. Не хотите привлекать его к своей телевизионной работе? — А что значит — привлекать? Заставлять я не буду, если захочет — с удовольствием. Вот сейчас надо было в Инстаграме вести мою страницу с обувью. Боря сам предложил: «Можно я буду это делать?» Говорю: «Конечно». Ни Лолиту, ни Бориса я никуда специально не привлекаю. Захотят, изъявят желание — да, конечно, ради бога! У всех свой путь. Ему вообще программа «Орел и решка» кажется смешной, он не очень ее любит. — А чем бы он хотел заниматься? — Он пишет сценарий, хочет снимать фильм. — Выходит, это уже ближе к папиной работе (отец Бориса — режиссер Алан Бадоев. — Ред.)? — Ну не знаю, ближе или нет. Я думаю, что это его внутренний мир, его желание что-то высказать. Он хочет этого не потому, что это ближе к работе кого-то из родителей. — Алан его поддерживает? — Да, конечно. Но я не посвящена во все нюансы их общения. Боря живет в Милане. Алан в Киеве. Я в Венеции. Спрашиваю сына: «Как дела? Алан звонил?» Говорит: «Звонил». Ну хорошо. Мы в этом плане все отдельно друг от друга. Захочет рассказать — расскажет. Мне кажется, дети не обязаны быть открытыми с тобой просто потому, что ты их родила. Ведь бывает такое, что родители и дети — абсолютно разные типажи, у них разные стремления, цели, видение мира. И отсюда возникают конфликты. Когда мы вырастаем, мы выбираем себе в окружение тех людей, с которыми нам приятно общаться, чье мнение нам интересно. Хорошо, если с родителями есть такое совпадение. Но ведь может быть и иначе, правда? У нас с детьми общение на равных, я отношусь к ним как к личностям: чем ты дышишь, о чем ты думаешь? Это диалог адекватных людей, которые интересны друг другу. — Борис уехал жить в другой город. Вы помогаете ему финансово? — Он сам снимает квартиру, работает. У нас были такие условия: если ты будешь учиться, мы оплатим тебе проживание и дадим минимальное количество денег для того, чтобы ты не бедствовал, все остальное заработаешь сам. Но сын решил не учиться в данный момент, сразу начал работать, стажироваться, что-то делать. Мы сказали: «Окей. Тогда мы не видим причин, почему мы должны давать тебе деньги. Почему мы должны помогать? Только потому, что ты наш сыночек? Но тебе 20 лет. Когда тебе было два года, мы все покупали. Но сейчас время другое. Без обид. Это нормально. Хотя, конечно, если нужна будет помощь — мы все сделаем, не вопрос». В принципе Борис сам сейчас говорит: «Зачем мне ваши деньги? Я сам хочу заработать, чтобы еще и вам дарить подарки». В общем, в этом нет никакого конфликта. Мы просто так живем. «В России „по-бедному“ жить гораздо проще, чем за границей» — Это по-европейски, да? — Ну, итальянские мамы как раз таки бесконечно заботливые. Там дети до 40 лет живут со своими родителями, это нормально. Мамы их кормят. Насчет денег не знаю, дают ли, но просто жить в родительском доме вполне себе принято. У мужа есть подруга, ей 38 лет, она живет с родителями. Я ей всегда говорю: «Лиана, ты же взрослый человек. У тебя есть своя жизнь, свой ритм. Не важно, хорошие у тебя родители или нет, но ведь у них свои устои. Ну как ты так можешь?» Но для них это в порядке вещей. — Вы давно переехали в Европу, чувствуете уже себя итальянкой? — Нет. Ну что это за вопрос? Я — русско-еврейская девочка, которая просто живет в Италии. Как я себя могу чувствовать итальянкой? Другое дело, происходит ли интеграция? Это очень важно. Я вижу очень много людей, которые переехали, но при этом категорически против интегрирования себя в чужую страну. У каждой страны есть своя культура, свой ритм, свои законы мироустройства. И здесь ты либо вливаешься, либо едешь обратно. — Про интересы сына вы рассказали, а к чему тяготеет Лолита? — Она хочет поехать в Африку помогать бездомным детям. — И что по этому поводу думает мама? — Я говорю: «Хорошо». Если захочет, пусть едет, конечно, когда вырастет. Почему нет? Они с Борей уже собирали подписи, деньги для детей Африки. Вообще я вижу, что Лолита очень творческая девочка. Это не потому, что она мой ребенок. Я не люблю хвалить детей просто так, потому что мне кажется это глупым занятием. Никому не интересны успехи чужих детей. Это правда. Во-вторых, всем родителям кажется, что их дети самые талантливые. В-третьих, все дети плюс-минус одинаковые, главное то, что вкладываешь в их развитие. Есть, конечно, таланты. Но таким надо родиться. У Лолиты, безусловно, есть таланты, но какие из них смогут выстрелить, пока не известно. Она ходит в театральную студию, у нее был спектакль. Было видно, что она выделялась среди других детей своей игрой. Еще она очень хорошо рисует, очень любит петь. Но, с другой стороны, все дети тринадцати лет, честно говоря, хотят петь, все танцуют и все рисуют. Тут уж вопрос: какой талант поддерживать в ребенке? И насколько быстро у нее уйдет это желание? Все так индивидуально! Поэтому посмотрим. Кем она будет? Ну как я могу сказать? Я в ее возрасте хотела быть балериной. И что? Потом я хотела быть актрисой. А вот про работу телеведущей никогда не думала, потому что в советское время не было такой профессии. Тем не менее я стала тем, кем вы меня знаете. А что будет у Лолиты, поживем — увидим. Личное дело Жанна Бадоева родилась 18 марта 1976 года в Литве. Окончила Киевский строительный институт, а также театральный институт (факультет режиссеров телевидения). Была первой женщиной — резидентом Comedy Club на Украине. Ведущая шоу «Орел и решка» («Пятница!»). Также вела программы «Битва салонов», «#Жаннапожени» и «Опасные гастроли». Замужем, есть двое детей — Борис (20 лет) и Лолита (13 лет).
Фото: личный архив.
«Орел и решка. Россия» Вторник/19.00, Пятница!