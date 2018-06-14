Трагическая судьба советской спортсменки Елены Мухиной

Биография Елены Мухиной — пример невероятного таланта и трудолюбия. Самая многообещающая советская гимнастка, которая в результате травмы на протяжении 26 лет была прикована к постели. Что это было — стечение обстоятельств, неудачный выбор тренера или карма, как говорят буддисты?..

Семья и детство

Будущая великая гимнастка родилась 1 июня 1960 года в Москве. Мама Елены умерла, когда девочке было два года. Об отце ее имеются довольно расплывчатые сведения: по-видимому, он просто создал другую семью, в которую дочь от первого брака не вписалась. Елену вырастила бабушка.

Она уже в детстве мечтала стать именно гимнасткой. И когда в её класс вошла мастер спорта Антонина Павловна Олежко и пригласила желающих заниматься в гимнастической секции, Лена чуть не закричала от радости.

Позже она попала в группу к тренеру Александру Эглиту, и под его руководством уже в 14 лет стала кандидатом в мастера спорта. В 1974 году Эглит передал подопечную своему коллеге Александру Клименко , который до того тренировал только мужчин.

Владимир Голубев — журналист и мастер спорта по гимнастике — впоследствии писал, что Клименко «был неимоверным максималистом». «Михаил показал мне Лену Мухину , очень скромную, очень милую. Сказал: „Будет чемпионкой мира“. Я в душе не поверил — такие тихони не умеют злиться, а без злости в чемпионы не попадёшь. Не угадал. Клименко сразу и твёрдо решил, что козырем Мухиной будет невероятная сложность. „Сконструировал“ для Лены фантастическую программу».

Первые серьёзные победы

В 1977 году Елена стала на чемпионате СССР второй в многоборье и участвовала в первенстве Европы в Праге, где завоевала три золотые медали на различных снарядах, покорив судей и болельщиков высочайшей техникой. Она с небольшим отрывом уступила только знаменитой румынской гимнастке Наде Команэчи. Именно в Праге Елена продемонстрировала сложнейший элемент на брусьях, впоследствии названный её именем: петля Мухиной. Гимнастка буквально порхала в воздухе, совершая перевороты во всех плоскостях.

В 1978 году — новые достижения: Мухина выиграла первенство в чемпионате страны, а на чемпионате мира во Франции стала абсолютной чемпионкой. Она собрала полный комплект наград, завоевав серебро на брусьях и бревне и разделив золото в вольных упражнениях с двукратной олимпийской чемпионкой Нелли Ким. Ким в интервью говорила: «Но абсолютной победительницей стала Елена Мухина, абсолютная чемпионка, без всяких оговорок. Самая сложная программа, виртуозность, мягкость, женственность».

Результат поразительный на фоне череды травм, полученных спортсменкой накануне чемпионата. В том же 1978 году Елена выбила большой палец руки, сама его вправила и продолжала тренировки, несмотря на повреждённые связки. Затем ударилась боком о нижнюю жердь брусьев так, что та расщепилась. Впоследствии Елена рассказывала: «По ощущениям я сломала себе рёбра. Но тогда, посидев минут десять на матах, в полубессознательном состоянии отработала ещё и вольные, и бревно. Когда стало совсем плохо, подошла к тренеру, который, не разобравшись в ситуации, ответил: „Ты вечно ищешь повод ничего не делать“.

На разминке перед соревнованиями в зале помыли пол и стёрли нанесённые мелом разметки; в результате Мухина ошиблась с дистанцией разбега, упала и ударилась головой.

Но достижения спортсменки впечатляли: чемпионка СССР, Европы, мира. Оставалось только золото Олимпиады.

Тренировки на износ

Профессиональный спорт всегда связан с травмами, но необходимо соблюдать режим восстановления, чего Мухина не делала. У неё уже было несколько переломов рёбер, сотрясений мозга, подвёрнутых голеностопов, выбитых пальцев. Гимнастка тренировалась с нашатырём, чтобы не потерять сознание от боли. В 1975 году на Спартакиаде народов СССР после неудачного приземления у спортсменки случился отрыв остистых отростков шейных позвонков. При такой травме невозможно поворачивать голову, но тренер ежедневно приезжал к Елене в больницу и забирал её на тренировки, где приходилось работать без ортопедического „ошейника“, необходимого для реабилитации.

Клименко имел стиль работы, заточенный под спортсменов-мужчин, — слишком жёсткий для хрупкой и мягкой Елены. Она была исключительно трудолюбива, тренировалась всегда на пределе сил, нередко с недолеченными травмами. Но тренер всегда оставался недоволен и груб. Это была его профессиональная тактика, даже в присутствии телекамер. Сама Елена впоследствии вспоминала свои тренировки как „кошмарное рабство“.

Здоровье спортсменки было подорвано. В 1980 году она страдала из-за недолеченных после травм коленей и голеностопа, также ее мучило воспаление суставной сумки кисти. Мухина жаловалась, что не успевает даже перейти дорогу, прежде чем загорится красный свет: не хватало сил. На показательных выступлениях в Англии в 1979 году она сломала ногу, но когда спустя полтора месяца сняли гипс, выяснилось, что кости разошлись. Их поставили на место, вновь загипсовали, однако тренер настоял, чтобы уже на следующий день Мухина начала работать на снарядах. При соскоках она приземлялась на здоровую ногу.

Елена рассказывала: „Клименко всегда нервничал перед соревнованиями, дёргал меня. Наверное, потому, что прекрасно понимал, что его собственная карьера и благополучие зависят от того, попаду я в сборную или нет. Я же относилась к тренировкам крайне ответственно. Бывали случаи, когда, чтобы согнать лишний вес, бегала по ночам, а утром шла в зал. При этом мне постоянно приходилось выслушивать, что я быдло и должна быть счастлива, что на меня обратили внимание и дали мне шанс“.

На самом деле Мухину на этом этапе с радостью взял бы любой тренер: в клубе ЦСКА она была сильнейшей. Считалась одной из претенденток на золото Олимпиады в Москве в 1980 году. Как говорила в интервью Нелли Ким: „Самой трудолюбивой из нас была Лена. Из-за травмы она пропустила чемпионат мира-1979 и теперь работала без устали, навёрстывая упущенное и мечтая стать участницей Олимпийских игр“.

Но мечте не суждено было осуществиться. При подготовке к Олимпиаде, в Минске, Елена работала самостоятельно и решила попробовать уникальную связку: после сложнейшего прыжка приземлиться в кувырок. Клименко в тот день уехал в Москву, запретив Елене самодеятельность: „Сальто будешь выполнять только на моих глазах, со страховкой!“

Гимнастке не хватило высоты. На глазах тренерской команды она упала на пол, повредив шейный позвонок.

Позже Елена вспоминала: „Я сделала, упала и не понимаю — что это ко мне все бегут? Хочу встать, а встать не могу, но голова ясная. Хочу рукой пошевелить — не могу. И тут просто так подумала и сказала себе: это катастрофа“. „Я несколько раз видела своё падение во сне. Видела, как меня выносят из зала. Понимала, что рано или поздно это действительно произойдёт. Я чувствовала себя животным, которое гонят хлыстом по бесконечному коридору. Но снова и снова приходила в зал. Наверное, это судьба. А на судьбу не обижаются“.

На Олимпиаде-80 чемпионкой стала Елена Давыдова . После награждения она сказала: „Конечно, я рада своей победе, но на пьедестале почёта должна стоять ещё одна гимнастка — Елена Мухина. Она больше всех нас достойна награды“.

Жизнь после фатальной травмы

Операцию на позвонке сделали только через сутки. Возможно, именно это промедление стоило Елене почти полного паралича. Гимнастку несколько раз оперировали, и врачи с трудом выводили её из медицинской комы. Процессы восстановления шли крайне медленно, в боку образовался свищ, который не заживал полтора года.

»После всех этих бесчисленных операций я решила, что если хочу жить, из больниц мне надо бежать. Тогда же поняла, что надо кардинальным образом менять своё отношение к жизни. Не завидовать другим, а учиться радоваться тому, что мне доступно. Иначе можно сойти с ума. Поняла, что заповеди «не думай плохо», «не поступай плохо», «не завидуй» — не просто слова. Что между ними и тем, как человек себя чувствует, есть прямая связь. Я стала чувствовать эти связи».

Елена Мухина признавалась, что она всю жизнь мечтала иметь возможность просто полежать столько, сколько хочется, почитать книгу, отдохнуть, чтобы её никто не трогал. И вот её желание сбылось, но какой ценой…

Моссовет выделил Елене Мухиной двухкомнатную квартиру. Спорткомитет обратился за помощью к студенткам мединститута, чтобы они ухаживали за парализованной гимнасткой. Её посещали тренеры и спортсмены, вывозили на прогулки. Тренер Тамара Жалеева рассказывала о ней: «Много читала, телевидение смотрела, анализировала — очень умная была. Космос её интересовал очень, считала что сигналы возможны. Последние годы Лена стала верующей; хоть и недвижимая была, а за бабушкой ухаживала, у неё дар был целительный. Она её лечила. И бабушка дожила до 92 лет».

В 1985 году Елена по совету друзей обратилась к Дикулю, но в результате через пару месяцев у нее отказали почки. Хотя спустя несколько лет гимнастка научилась сидеть, держать ложку, немного писать. Она сумела закончить Московский институт физкультуры, преподаватели приходили к ней на дом.

В 2005-м умерла её бабушка. Самый близкий человек Елены, она перед смертью кричала, что не оставит внучку и заберёт её с собой. После этого Елена попросила ни при каких обстоятельствах не хоронить её рядом с бабушкой и не проводить вскрытия.