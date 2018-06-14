А мне летать, а мне летать охота!

Название статьи отсылает нас в детство, когда все мы смотрели мультики, жизнь была простой и легкой, а о таких вещах, как похудение и калории мы и вовсе не знали. Спорт же воспринимался больше как развлечение. А еще в детстве каждый бывал в цирке и видел воздушных гимнастов. Они парили высоко под самым куполом, резко падали и легко и плавно взмывали ввысь, и смотря на всё это, каждый ребенок хотя бы раз восторженно произносил: «Вырасту, тоже буду гимнастом!». Детство прошло, жить стало несколько проблематичнее, а спорт для многих превратился в синоним к слову «трудно» и оброс различными мифами, будто физические нагрузки — это сложно, долго, скучно, да еще и столько энергии тратится! Если ты можешь отнести себя именно к этой группе людей, то тебе стоит знать, что еще не всё потеряно. И ты без проблем можешь совместить спорт и веселье, а также исполнить детскую мечту. Всё, что тебе нужно, это записаться на занятия воздушной гимнастикой. И сейчас мы разберем все плюсы и особенности данного направления фитнеса.

Что такое воздушная гимнастика?

Самый простой пример уже был приведен выше — все мы видели гимнастов в цирке.

По сути, воздушная гимнастика — это набор элементов, выполняемых в воздухе с помощью специальных полотен, колец, трапеции и иногда дополнительного инвентаря для утяжеления.

Все подвесные конструкции зафиксированы на потолке зала, при этом они очень подвижны, а потому перед тобой огромный выбор различных упражнений на се группы мышц.

Разумеется, сразу никто не попросит тебя залезать под самый потолок. Занятия для новичков проводятся на земле, где их учат крепко удерживаться на снарядах, а также показывают упражнения разной сложности. Когда же тренировки переходят на продвинутый уровень, то полотна подвешивают не высоко, а под ними всегда находится мат. Следовательно, если зал, который ты выбрал, соблюдает все меры безопасности, а ты сам следуешь технике выполнения упражнений, то воздушная гимнастика совершенно не опасна.

Плюсы занятий воздушной гимнастикой

1. Проработка всех мышц тела

После первого занятия (45-60 минут) ты почувствуешь, что включил в работу все мышцы своего тела. Кроме того, во время занятия ты будешь тренировать и мышцы-стабилизаторы. Они находятся ближе всего к внутренним органам, сверху покрыты мышцами, которые мы называем рельефом (именно их видно у накаченных людей) и отвечают за пропорции тела.

2. Быстрое похудение

В зависимости от начального веса, за одну тренировку ты можешь сжечь от 500 до 1000 ккал, что не идет ни в какое сравнение со многими другими видами фитнеса.

3. Улучшение осанки

Во время занятий воздушной гимнастикой, тело занимает положение, максимально соответствующее естественному, а потому осанка будет улучшаться. Такой же эффект имеют только две другие активности — плавание и лыжи. Кроме того, мышцы спины также окрепнут.

4. Повышение физических показателей

Гибкость, выносливость, сила и координация — всё это пригодится и в обычной жизни, а воздушная гимнастика поможет тебе выработать такие навыки.

5. Снижение стресса

Согласись, что чувство полета и осознание того, что ты сейчас находишься в воздухе только благодаря работе своего тела — невероятные ощущения. Именно их испытывают люди, занимающиеся воздушной гимнастикой. Если же у тебя есть страх высоты, то самое время от него избавиться раз и навсегда.

Основы тренировок в воздухе

Как уже было сказано, в воздушных тренировках применяются разные снаряды, и занятия на каждом из них имеют свои особенности и меры предосторожности.

Так, самым популярным инвентарем являются полотна. Обычно это большие отрезки прочной ткани, прикрепленные к потолку. Их длина напрямую зависит от высоты помещения, но так как занятия часто посещают дети и люди без физической подготовки, ты вряд ли найдешь зал с полотнами больше, чем 9 м в высоту. Часто занятия проводятся в небольших группах, в помещениях стандартной высоты, а когда группа уже приобрела необходимые навыки, некоторые инструкторы арендуют залы побольше и повыше на одну тренировку в неделю. Сами полотна могут быть фиксированными, а могут растягиваться. Если ты новичок в этом вопросе, то учиться проще на не тянущихся полотнах.

Следующий по популярности инвентарь — лира. Название красивое, но по сути это обычный обруч, также подвешенный к потолку и оборудованный дополнительными кольцами, поручнями и ручками. Эффективность тренировок с таким инвентарем намного выше, однако, и от тебя потребуется больше усилий. Придется быть физически подготовленным, а потому заниматься месяц-два силовыми тренировками в зале. Лира популярна среди людей, которые уже имеют какой-то опыт в выполнении элементов в воздухе, например, среди бывших гимнастов или любителей танцев на пилоне. Зато данный тренинг поможет тебе развить пропорциональную мускулатуру и пластичность.

Воздушный фитнес для детей

Распространено мнение, что любому искусству, особенно спортивному. Следует учиться с ранних лет. И это применимо к воздушной гимнастике, поскольку у детей выше гибкость и пластичность суставов, а потому им будут проще даваться даже сложные элементы.

Ребенок может начать тренироваться с трех лет. Стандартно младшая группа в зале воздушных тренировок — это дети 3-5 лет, которые занимаются исключительно на полотнах. В таких тренировках особое внимание уделяется развитию гибкости и укреплению мускулатуры. Кроме того, детей учат технике безопасности.

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Начиная с шести лет ракурс занятий сдвигается на отработку конкретных элементов в воздухе и построение номеров для выступлений. Даже если группа не будет участвовать в соревнованиях, умение построить красивый и технически сложный номер, не станет лишним. Разумеется, тренировки на гибкость и силу остаются, но приоритет отдается занятиям в воздухе. Также многими инструкторами применяется практика парных или даже коллективных занятий, когда на одном полотне элементы выполняются разными детьми, и все они складываются в одну картинку.

В целом, если говорить о основных плюсах воздушной гимнастики для детей, то можно отметить несколько пунктов. Во-первых, полотна способствуют гармоничному развитию мускулатуры и укреплению суставов. Во-вторых, такая физическая нагрузки — отличная база для освоения любого другого вида спорта, поскольку ребенок уже сильный, гибкий и выносливый. В-третьих, это прекрасный способ совместить приятное с полезным в игровой форме. Занятия не бывают однообразными и монотонными, а ребенок учится достигать своих целей, быть уверенным и тратит энергию, которой в детстве очень много.

Таким образом, воздушная гимнастика — это и профессиональный спорт, и популярный вид фитнеса. С помощью занятий в воздухе ты можешь воплотить детские мечты, похудеть, укрепить мышцы, стать гибким, пластичным и побороть собственную неуверенность. И благодаря высокому спросу на данные услуги, сейчас они доступны в любом городе для людей совершенно разного возраста.

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