Агата Муцениеце почтила память бабушки трогательными строками

Поклонники актрисы выражают ей свои соболезнования.

Популярная актриса и телеведущая Агата Муцениеце рассказала поклонникам о своей утрате: в семье звезды случилось горе, умерла бабушка.

Любимая! Самая лучшая! Самая светлая, ты так много видела. Твоя жизнь была невероятной, от деревни Быховъ, до Ленинграда и Риги. Ты всегда пела и танцевала. Ты всегда боялась смерти, а ушла легко. Вы там с дедушкой наверняка уже встретились, взялись за руки и пошли к радуге! Вы навсегда в нашем сердце и памяти. Как же я рада, родная бабуля, что ты увидела своих правнуков. Твои рассказы про войну будет помнить весь наш класс! Твои блюда всегда были самые вкусные. Я люблю тебя! Свети нам сверху,

— с любовью и нежностью написала Агата Муцениеце, показав в личном блоге фото с бабушкой.

А также показала в stories соцсети Instagram кадры, снятые в 2016 году, на которых ее бабушка играет с малышкой Мией — дочерью Павла Прилучного и Агаты Муцениеце.

Я тебя люблю, бабуля!

— написала актриса.

Поклонники Агаты Муцениеце выражают свои соболезнования: «Очень жаль! Соболезную! Могу представить, как тяжело сейчас вашей маме, Агата», «Соболезную вам, Агата. Держитесь… Очень тяжело терять близких», «Светлая память!», «Агата! Желаю вам как можно легче перенести утрату бабушки! Ей, наверное, пришло время покинуть наш мир и встретиться с дедушкой. Но смерть никогда не бывает вовремя… Разделяю с вами вашу боль… Добра и счастья вашему дому и всем близким!», «Царствие небесное, пусть земля будет пухом вашей бабушке», — комментирует публика.

Редакция портала «Летидор» выражает искренние соболезнование агате Муцениете и ее семье.

Фото: Instagram

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