Шурыгина ответила на «тупые и необоснованные» комментарии в свой адрес

Диана Шурыгина объяснила свое долгое молчание в соцсетях тем, что реальный мир ей нравится больше виртуального, и ответила недоброжелателям на критику.

Девушка разместила отповедь хейтерам рядом с фото в белье и кальяном в Instagram.

«Мне лично не нравится сидеть сутками и смотреть в экран, тратя настоящее на прошлое. Может быть кому-то это и по душе, например, завистливым хэйтерам, у которых нету личной жизни и ничего интересного в реальности не происходит, вот они и строчат в комменты гадости», — написала Шурыгина.

По ее словам, она закрывает комментарии, чтобы не читать «тупые и необоснованные комментарии в свой адрес»:

«Ты веселишься, жертва так себя не ведет, после этого ты должна носить платье в пол и не улыбаться до конца своих дней, а если ничего этого нет, значит ты врешь. Ты тварь, шалава и так далее». Да от куда вы знаете, как должна себя вести девушка после этого? Вот есть нормы поведения человека, а про нормы человеческих эмоций я не слышала. Люди могут вести себя в одной и той же ситуации по-разному, у всех разные характеры и разное отношение к жизни. Мы не в праве за это судить кого-то», — заявила Шурыгина.

По ее словам, она уже больше года живет своей жизнью, вышла замуж и у нее все хорошо.