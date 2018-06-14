Он бежал без ноги 143 дня

История человека, бежавшего без ноги 143 дня

Уроженец Канады Терри Фокс в 1980 году предпринял попытку марафонского забега с целью сбора средств для лечения людей, страдающих от рака. Он не прекращал бег в течение 143 дней, двигаясь с востока на запад Канады. Притом делал это парень несмотря на то, что у него на тот момент уже не было одной ноги. В 19 лет у Терри Фокса диагностировали злокачественную опухоль, после чего медики решили с целью сохранения жизни пациента провести ампутацию ноги. Рак кости не позволил легкоатлету дождаться собственного 23-летия, но он смог изменить жизни сотен людей, инициировав сбор средств на процесс исследований в области онкологии. Болезнь проявила себя в 1977, когда Фокс заметил странную боль в колене, и сразу после этого парень обратился к врачу. Обследования показали, что его организм поражен раковыми клетками, а для спасения его жизни пришлось ампутировать ногу выше колена. С этого времени канадец привыкал к жизни с протезом, но через три года медики отметили, что болезнь стремительно прогрессирует. Именно в то время Фокс решился на знаменитый марафон.

Своим проектом он привлек внимание широких масс к актуальным в любое время проблемам больных раком людей, а также собрал средства для исследований раковых заболеваний. К пробегу Терри Фокс готовился несколько месяцев, а 12 апреля 1980 окунул ногу в Атлантический океан в надежде, что в итоге сможет окунуть ее также и в Тихий. За время своего пробега, длился который целых 143 дня, Терри Фокс преодолел более 5,2 тысяч км, ежедневно преодолевая 42 км. Трудность в этом ему доставлял протез, поскольку провоцировал болевые ощущения. К концу августа раковая опухоль достигла его легких, поэтому 1 сентября 1980 года парень сошел с дистанции, так и не добравшись к пункту своего назначения. В феврале 1981 канадец скончался от болезни, но за время своего марафона он сумел собрать $23 млн Эти деньги существенно помогли изучить онкологию и помогли тысячам граждан с раком. В современности в Канаде на ежегодной основе организовывается забег благотворительного характера, а также работает фонд имени Терри Фокса. Последний действует на территории более чем 50 государств, а объем его инвестиций успел вырасти до 360 млн Акция канадца, кроме того, заняла место в Книге рекордов Гиннесса, как наиболее за всю историю одиночная кампания, направленная на сбор средств.