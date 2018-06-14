Как разнообразить классические сексуальные позы

Когда последний раз ты пробовала что-то новое в сексе? Оригинальных и соблазнительных поз существует огромное множество, но тем не менее внимание большинства женщин и мужчин не выходит за рамки трех или пяти стандартных позиций. Конечно, если ты получаешь максимальное удовольствие в миссионерской позе, то мы и не думаем разубеждать тебя в ее прелести, но представь себе, что есть еще кое-что, что ты не пробовала, а сегодня как раз можно удивить своего партнера и насладиться самой. Мы подобрали для тебя несколько отличных и легко выполнимых сексуальных поз, которые помогут взглянуть по-новому на привычную тебе секс-рутину.

1. Новая миссионерская

Все, что тебе нужно — это улечься на спину поудобнее и закинуть свои ноги партнеру на плечи. Таким образом, ты сможешь контролировать угол, под которым происходит проникновение, что позволит тебе самой решать, где тебе приятно, а где недопустимо глубоко. В свою очередь твой партнер, управляющий процессом проникновения, сможет чувствовать полный контроль над тобой, при этом все останутся довольны. Такую позу можно использовать как для вагинального, так и для анального секса, особенно, если ты в нем делаешь первые шаги. Если же тебя не до конца удовлетворяет размер члена твоего партнера, то такая поза — идеальный вариант для достижения максимального удовольствия, используя ваши таланты.

2. Бабочка

Если ты поклонница позы наездницы, то вот как ты можешь разнообразить свой секс. Пусть партнер по-прежнему остается лежать на спине, а ты будь сверху, но спиной к нему. Такая поза отлично подходит для тех, кто искренне наслаждается обзором тела своего партнера. Твои ягодицы будут не только в поле его зрения, но и досягаемы для прикосновений и стимуляций. Проникновение в такой позе может быть проблематичным, поэтому от тебя и твоего партнера понадобится немного гибкости, но ощущения того стоят, так как головка члена будет соприкасаться с нижней стенкой влагалища, что более приятно как для тебя, так и для партнера. К тому же вы можете дополнить картину, лаская друг другу ступни и пальцы.

3. Буква L Пусть твой партнер ляжет на бок, а ты пристройся к нему, формируя букву L. Ты можешь лежать на спине, чтобы твоя грудь получила максимум внимания, или же можешь развернуть свой корпус, чтоб увеличить давление в области влагалища. Такая поза очень оригинальная и обязательно добавить страсти в ваш половой акт. Стоит твоему партнеру взглянуть тебе в глаза, и безумие обеспечено.

4. Кокетливая наездница

Образ кокетки, игриво сидящей у партнера на коленях, очень легко осуществить, если у тебя есть удобное кресло или стул. Пусть твой партнер сядет, а ты садись на него, но не так, как обычно — спиной или лицом к нему, — а боком, словно вы и не собираетесь заниматься сексом, а просто едете в автобусе обнаженные.

5. Ножницы

Эта поза выглядит именно так, как называется. Твой партнер и ты формируете ножницы из своих ног, сверху может быть как он, так и ты. В этой позе ты почувствуешь необходимое давление на влагалище, что несомненно поспособствует получению удовольствия, а возбуждающая необычность позы — это своеобразный бонус. К тому же в таком положении задействовано не только влагалище, но и другие важные точки твоего тела, благодаря трению о ноги партнера.

6. Врата в Рай Для тех, кто любит изощрения и не беспокоится о комфорте, поза «врата в Рай» придется кстати. Пусть партнер лежит на спине, а ты сядь сверху, облокотись на прямые руки, откинь голову назад. Таким образом, ты должна оказаться зажатой между ног партнера, обращенной лицом к нему. В этой позе ты получишь прямую стимуляцию точки G, а если твой партнер внимателен к тебе, то можно задействовать еще и клитор. Так как руки у него будут свободны, можешь попросить поласкать твои бедра или использовать дополнительные игрушки. Такая поза, несомненно, требует мобильности и некоторой растяжки, но ее оригинальность добавит огня в вашу ночь.

7. Не забудьте про аксессуары

В сексе с одним и тем же партнером есть неоспоримый плюс — вы доверяете друг другу и готовы к экспериментам. С правильно подобранной атрибутикой вы по-новому посмотрите на самые простые и знакомые позы. Красивое белье или эротичный ролевой костюм — уже половина прелюдии, поэтому не стесняйся добавлять в привычный гардероб боди, тедди, монокини и другие будоражащие воображение аксессуары. Миниатюрный гибкий вибромассажер усилит твою стимуляцию, оставляя место для партнера. Многофункциональный вибростимулятор с тремя насадками можно использовать для разных частей тела: головки члена, груди, клиторальной зоны или точки G. Изучить границы чувственности поможет легкий домашний БДСМ. Не обязательно начинать с чего-то экстремального — даже безболезненное связывание с кляпом и маской для глаз в разы усилит ваши ощущения.

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