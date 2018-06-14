Крепостные на Руси: почему ими были только русские

Три столетия, начиная с середины XVI века, в Русском государстве одновременно происходили два процесса: увеличение территории с последующим превращением в огромную империю и усиление крепостного гнета титульной нации. Причем, большинство жителей окраин нашей страны, так называемые «инородцы и иноверцы», никогда не страдали от помещичьего произвола. Почему же крепостными были, в основном, русские?

Национальная политика империи

Как известно, Казанское и Астраханское ханства, а также земли финно-угорских народов Поволжья были присоединены еще при Иване IV Грозном. А уже в начале XVII века под властью Москвы находилась территория, площадь которой была равна всем остальным странам Европы. К середине XVIII века, после присоединения Сибири, Российская империя стала самым большим государством мира. Руководитель Центра истории народов России и межэтнических отношений Института российской истории РАН Вадим Трепавлов в своей научной работе «Национальная политика в многонациональной России XVI-XIX веков» написал, что имперское правительство всеми способами добивалось лояльности присоединенных народов. При этом учитывались религиозные, социальные и культурные особенности разных этносов, в каждой колониальной провинции вводился особый административный и налоговый режим. Например, украинцы и белорусы, проживавшие на территории бывшей Речи Посполитой, сначала не выплачивали подушный налог, вообще, а затем с них взимали лишь половину суммы, установленной для русских крестьян. На этих землях осталась прежняя правовая система, как и в других колониях, вошедших в состав Российской империи.

Если во второй половине XVI — первой половине XVII века власти побуждали иноверцев принимать православие различными льготами и посулами, то впоследствии такая политика была признана ошибочной. В 1773 году Екатерина II подписала закон «О терпимости всех вероисповеданий». Мусульманские и буддийские общины стали получать государственную поддержку. Большинство инородцев были освобождены и от другой тяжелой повинности: отправлять рекрутов в царскую армию. Вместо своих сыновей, остававшихся дома, они выплачивали государству официально установленный сбор. При этом на развитие инфраструктуры приобретенных колоний имперская казна ежегодно тратила гораздо больше средств, чем получала от них доходов. Учитывая все вышесказанное, доктор исторических наук Вадим Трепавлов, как и многие другие исследователи, пришел к выводу, что наиболее дискриминируемым народом в Российской империи были представители титульной нации, на которых никакие налоговые льготы и другие привилегии не распространялись. Доходило до казусов, в XVIII веке некоторые русские сознательно записывались немцами.

Нерусские крепостные

Было бы ошибкой утверждать, что среди нерусских, вообще, не было крепостных. Дело в том, что власти империи старались не производить кардинальных изменений в укладе жизни присоединенных народов. И если крепостное право существовало в какой-то провинции, то так и оставалось. Например, в Белоруссии, Прибалтике и на Украине местные дворяне притесняли крестьян, заставляя отрабатывать барщину и платить оброк, независимо от того, подданными какой страны они являлись. Что касается татар, башкир, мордвы и других народов Поволжья, то крепостными среди них являлась лишь малая часть населения. Они принадлежали своим собственным местным князьям и дворянам. Причем, по закону, при переходе в православие такой крестьянин автоматически получал свободу. Не желая лишиться рабочих рук, татарские дворяне не могли позволить себе помещичий произвол. Основные группы нерусских крепостных Поволжья проживали на территориях Белебеевского уезда Уфимской губернии (8 сел) и Елабужского уезда Вятской губернии (7 сел). Кроме того, согласно статистической ведомости 1781 года, в Казани при усадьбах местных дворян жили более 550 дворовых людей.

Крепостное право вместе с массовой колонизацией Сибири русскими переселенцами перекочевало и за Урал. Правда, оно сформировалось там только к XIX веку, ранее организованной эксплуатации крестьян помещиками мешало недостаточное количество людей. В 1861 году, когда император Александр II подписал Манифест об отмене крепостного права, свободу от власти 36 помещиков и 70 безземельных дворян Сибири получили около 3 тысяч 700 человек, среди которых почти 900 мужчин и женщин являлись дворовыми людьми. Впрочем, почти все они были русскими. Что касается Северного Кавказа, который был присоединен к России в XIX веке после продолжительных военных действий, то у этих народов крепостничества не было. Они, вообще, не понимали, как такое возможно. Гордые горцы все были вооружены, считали себя воинами. Разумеется, бедняки часто были вынуждены работать на богатых, пасти их скот и обрабатывать поля, но речь шла именно о труде по найму, который оплачивался, если не деньгами, то продуктами. При этом никакой личной зависимости от землевладельцев на Кавказе не было. То же самое можно сказать и о многих других народах, входивших в состав России. Например, не знали крепостничества калмыки, киргизы, казахи, алтайцы. Тогда как почти все крестьяне титульной нации принадлежали дворянам. Что касается русских переселенцев, перебиравшихся на национальные окраины, то дворян среди них практически не было. Эти люди сами бежали от помещичьего произвола, хотели просто работать на себя, а не на барина. Естественно, никого закрепощать крестьяне не могли. А помещикам из Центральной России не было никакой нужды переселяться в какую-нибудь Астраханскую губернию и устраивать там свои порядки.

Положение титульной нации

Большинство народов, создававших огромные империи, как известно из истории, грабили свои колонии, а их население нещадно эксплуатировали. Так поступали и римляне, и турки-османы, и британцы. Монгольские завоеватели тоже часто уводили пленных в рабство. Уникальность России в том, что эта империя содержала внушительную армию и флот за счет эксплуатации титульного народа. Именно крепостные крестьяне были той самой тягловой лошадью, труд которой обеспечивал реализацию амбициозных проектов царской верхушки. Именно русских забирали в рекруты, превращая в пушечное мясо. Солдат не жалели, даже возникла поговорка: «Бабы рожать не разучились». Дескать, замена «людишкам» всегда найдется.

При этом уровень детской смертности среди русских был выше, чем у прибалтов, украинцев, белорусов и молдаван. А образованных людей в рядах крепостного крестьянства насчитывались лишь единицы. В основном, это были актеры частных театров и музыканты, обученные для увеселения господ. Некоторые историки даже называют нашу страну XVII-XIX веков «империей наоборот». Сложно найти ответ на вопрос: «Почему дворянская элита всегда была так жестока и высокомерна по отношению к собственному народу?» Возможно, считалось, что все многочисленные жертвы оправданы грандиозной задачей — создать могущественную империю, простирающуюся от Атлантики до Тихого океана.