10 способов сделать свой голос увереннее

Голос имеет большое влияние на то, как мы взаимодействуем друг с другом. Причина кроется в воздействии на самый длинный нерв вегетативной нервной системы, который выполняет парасимпатические функции в ответ на слуховую стимуляцию. Звуки, которые мы слышим, оказывают прямое влияние на наш уровень стресса, а также имеют большое значение для привязанности и роста доверия к человеку.

Голос не только влияет на собеседника, но и на то, как ты ощущаешь уверенность в себе. Если тебе нужна небольшая поддержка перед тем, как отправиться на собеседование, попробуй несколько способов укрепить собственный голос.

1. Говори через диафрагму

Чтобы получить командный и уверенный голос, который можно услышать на другом конце комнаты, тебе стоит попытаться говорить не связками, а диафрагмой. Для этого нужна небольшая тренировка: когда ты вдыхаешь, твой живот должен быть слегка приподнят, когда выдыхаешь — опускаться. Когда ты привыкнешь к дыханию через диафрагму, ты можешь начинать разговаривать, контролируя это дыхание. Эта манера говорить может пригодится, когда ты делаешь доклад, проходишь собеседование или просто хочешь говорить так, чтобы слышали все окружающие.

2. Улыбайся во время разговора

Один из способов звучать тепло и дружелюбно во время разговора — слегка улыбнуться. На интонацию значительно влияет твое настроение, а оно тесно связано с выражением лица. Ты легко можешь понять, когда человек улыбается, даже по телефонному разговору — все дело в вибрации, которую можно прочувствовать. Конечно, это не значит, что тебе нужно улыбаться целый день напролет, но этот трюк может помочь тебе звучать дружелюбнее, а также позволить избавиться от напряжение в комнате.

3. Зевай

Если ты хочешь усилить собственный голос — попробуй зевать перед тем, как начать речь. Зевота помогает расслабить мышцы горла и голосовые связки и делает твой голос немного ниже. Так как люди воспринимают низкий голос как показатель уверенности, это лайфхак по тому, как произвести впечатление с первой встречи.

4. Массируй челюсть

Еще один простой способ расслабить горло и сделать голос приятнее — провести легкий массаж челюсти. Слегка открой рот, чтобы разделить зубы, затем пальцами разомни внешнюю часть челюсти. Сначала это может быть болезненно — это очень сильные мышцы, но чем более они расслаблены, тем шире ты сможешь открыть рот.

5. Выпрямись

Твое тело — еще один важный инструмент, который помогает настроить звучание. Если ты стоишь прямо, ты будешь дышать глубже и резонировать эффективнее. Кроме того, правильная осанка влияет на чувство уверенности, которое непременно заметят окружающие.

6. Подумай, о чем ты говоришь

Большинство людей говорит тихо и менее внятно о вещах, которые имеют небольшое значение. Если ты хочешь заявить о своем мнении или просто выглядеть уверенней, тебе может помочь именно четкое проговаривание деталей. Бормотание воспринимается как неуверенность в себе, и люди не будут тобой заинтересованы, если посчитают, что ты не веришь собственным словам. Попробуй простое упражнение для улучшения дикции: зажми пробку для вина зубами. Затем прочитай текст своей любимой песни или стихотворения. Убери пробку и повтори текст заново — ты заметишь разницу в артикуляции.

7. Бери паузу

Чтобы не показаться самоуверенной, не забывай о паузах во время разговора. Остановившись, ты позволяешь мыслям в голове слегка уложиться, а также контролируешь появление слов-паразитов в речи. Это также показывает собеседнику, что ты спокойна, а значит, и он тоже может чувствовать себя расслабленно.

8. Дыши медленнее

Когда мы нервничаем, мы дышим чуть быстрее и тем самым сбиваем ритм речи. Это приводит к появлению недоверия, беспокойства и вызывает стресс у собеседника, так что практикуй осознанное дыхание.

9. Лови ритм с собеседником

Попробуй подражать голосу человека, с которым разговариваешь: если он тараторит, ускоряйся. Если произносит свои реплики медленно, подстраивайся и в эту скорость. Совпадение на таких уровнях позволяет установить глубокий контакт и помогает избегать мелких конфликтов из-за недопонимания.

10. Меняйся

Не обязательно менять тон своего голоса, чтобы добиться доверия всех окружающих, но полезно менять некоторые детали своей речи, чтобы заметить, как это влияет на других. Например, говори чуть ниже своего обычного тона во время заключения договора. Для этого можешь использовать простую методику: открой рот широко и произноси звук «ааа», слегка вытянув язык вперед. Резонанс в задней части горла — та точка, откуда тебе стоит направлять звук, чтобы он звучал немного ниже.