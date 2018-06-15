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Радиосигнал со словами Хокинга отправят в космос
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Радиосигнал со словами Хокинга отправят в космос 

Рамблер 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Это произойдет во время траурной церемонии захоронения праха физика в Вестминстерском аббатстве Лондона.
Послание со словами ученого Стивена Хокинга, которые будут звучать на фоне музыки греческого композитора Вангелиса, направят со спутниковой антенны Европейского космического агентства в испанском Себреросе в сторону ближайшей к Земле черной дыры 1А 0620-00.
Дочь профессора Хокинга Люси считает это послание "красивым и символичным жестом", который частично реализует желание ее отца отправиться в космос.
Стивен Хокинг умер 14 марта 2018 года, ученому было 76 лет. В Вестминстерском аббатстве профессора было решено похоронить между могилами Чарльза Дарвина и Исаака Ньютона.
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