Радиосигнал со словами Хокинга отправят в космос 

Это произойдет во время траурной церемонии захоронения праха физика в Вестминстерском аббатстве Лондона.
Послание со словами ученого Стивена Хокинга, которые будут звучать на фоне музыки греческого композитора Вангелиса, направят со спутниковой антенны Европейского космического агентства в испанском Себреросе в сторону ближайшей к Земле черной дыры 1А 0620-00.
Дочь профессора Хокинга Люси считает это послание "красивым и символичным жестом", который частично реализует желание ее отца отправиться в космос.
Стивен Хокинг умер 14 марта 2018 года, ученому было 76 лет. В Вестминстерском аббатстве профессора было решено похоронить между могилами Чарльза Дарвина и Исаака Ньютона.