Радиосигнал со словами Хокинга отправят в космос

Это произойдет во время траурной церемонии захоронения праха физика в Вестминстерском аббатстве Лондона.

Послание со словами ученого Стивена Хокинга , которые будут звучать на фоне музыки греческого композитора Вангелиса, направят со спутниковой антенны Европейского космического агентства в испанском Себреросе в сторону ближайшей к Земле черной дыры 1А 0620-00.

Дочь профессора Хокинга Люси считает это послание "красивым и символичным жестом", который частично реализует желание ее отца отправиться в космос.