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5 платных приложений бесплатно. Это временно (скидки)
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5 платных приложений бесплатно. Это временно (скидки) 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
5 платных приложений бесплатно. Это временно (скидки) Очередная подборка временно бесплатных приложений для iPhone и iPad. Разработчики сделали временную скидку 100%, которая может закончиться в любой момент. Поспеши!
В подборку попали текстовое расследование, геометрический пазл, медиаподборка для ребенка, виртуальный усилитель и магическое квест-приключение — каждый найдет что-то на свой вкус.
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« (не) Виновен» — текстовое расследование
Интересное текстовое приключение о преступлении и наказании. Время действия — современный мир. Тебя обвиняют в том, чего ты не совершал. Что будешь делать?
Вопрос сложный, ведь тебя помещают в одну из наиболее защищенных тюрем под названием Эдем. Тебе нужно выжить любой ценой, но сделать это будет не так-то просто.
Чтобы вернуть свое честное имя, ты решаешь найти настоящего убийцу и доказать его вину и свою невиновность в суде. Только от тебя зависит, как развернется эта история.
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Cardinal Land — геометрический пазл
Интересный геометрический пазл, с которым мы познакомились очень давно. Его главная идея — смесь развлечения и обучения, поэтому особенно рекомендую попробовать эту игру подрастающему поколению.
На игровом поле показывается силуэт животного, а в нижней части экрана набор деталей, из которых его нужно собрать. Если это получится сделать успешно, на экране появятся интересные факты о жителе нашей планеты на русском языке.
Если тебе удалось собрать вместе элементы изображения, игра позволит сохранить его, чтобы использовать в качестве заставки для циферблата «Фото» Apple Watch.
Скачать в App Store (149 руб. > бесплатно)
Relax Baby — медиаподборка для ребенка
Это приложение создано для новорожденных и их мамочек. Оно предназначено для того, чтобы помочь им засыпать естественным образом без больших трудностей.
Для этого разработчики собрали внутри программы эффективные звуки для сна: белый и розовый шум, сердцебиение, легкий смех и так далее — все это записано в максимально высоком качестве.
В числе особенностей приложения минималистичный дизайн и простое управление жестами, таймер сна с постепенным затуханием, воспроизведение музыки через беспроводные колонки и не только.
Скачать в App Store (149 руб. > бесплатно + покупки)
BIAS AMP 2 — виртуальный усилитель
Отличное музыкальное приложение, разработчикам которого удалось уместить в нем целых 36 классических и современных усилителя. Более того, у тебя есть возможность создать свой собственный усилитель, комбинируя трубки, предусилители, трансформаторы, микрофоны и другие элементы.
Программа пригодится и классическому рокеру, и блюзмену, и поп-певцу. Для ее использования не нужны какие-то специфические музыкальные навыки, достаточно iPhone и желания творить.
Приложение можно использовать вместе с GarageBand и другими музыкальными программами через iOS Inter-App Audio и Audiobus.
Скачать в App Store (1 499 руб. > бесплатно + покупки)
«Заколдованные книги» — магическое квест-приключение
Дядя Генри делится с тобой секретом всей своей жизни. За время путешествий он нашел 3 заколдованные книги, которые могут перенести тебя в мир, описанных на их страницах. Рискнешь принять участие в таком приключении?
Недавно он узнал, что книг всего 4-ре. Но последняя спрятана на страницах одной из этих 3-х. Сам он отправиться за ней уже не может, но у тебя есть все, чтобы проявить себя.
Сначала ты отправляешься к нему домой, исследуешь книги и его записи, а потом уверенно ныряешь на их страницы и начинаешь поиск самых известных сокровищ последнего времени.
Скачать в App Store (299 руб. > бесплатно + покупки)
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