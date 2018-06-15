5 платных приложений бесплатно. Это временно (скидки)

5 платных приложений бесплатно. Это временно (скидки) Очередная подборка временно бесплатных приложений для iPhone и iPad. Разработчики сделали временную скидку 100%, которая может закончиться в любой момент. Поспеши!

В подборку попали текстовое расследование, геометрический пазл, медиаподборка для ребенка, виртуальный усилитель и магическое квест-приключение — каждый найдет что-то на свой вкус.

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« (не) Виновен» — текстовое расследование

Интересное текстовое приключение о преступлении и наказании. Время действия — современный мир. Тебя обвиняют в том, чего ты не совершал. Что будешь делать?

Вопрос сложный, ведь тебя помещают в одну из наиболее защищенных тюрем под названием Эдем. Тебе нужно выжить любой ценой, но сделать это будет не так-то просто.

Чтобы вернуть свое честное имя, ты решаешь найти настоящего убийцу и доказать его вину и свою невиновность в суде. Только от тебя зависит, как развернется эта история.

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Cardinal Land — геометрический пазл

Интересный геометрический пазл, с которым мы познакомились очень давно. Его главная идея — смесь развлечения и обучения, поэтому особенно рекомендую попробовать эту игру подрастающему поколению.

На игровом поле показывается силуэт животного, а в нижней части экрана набор деталей, из которых его нужно собрать. Если это получится сделать успешно, на экране появятся интересные факты о жителе нашей планеты на русском языке.

Если тебе удалось собрать вместе элементы изображения, игра позволит сохранить его, чтобы использовать в качестве заставки для циферблата «Фото» Apple Watch.

Скачать в App Store (149 руб. > бесплатно)

Relax Baby — медиаподборка для ребенка

Это приложение создано для новорожденных и их мамочек. Оно предназначено для того, чтобы помочь им засыпать естественным образом без больших трудностей.

Для этого разработчики собрали внутри программы эффективные звуки для сна: белый и розовый шум, сердцебиение, легкий смех и так далее — все это записано в максимально высоком качестве.

В числе особенностей приложения минималистичный дизайн и простое управление жестами, таймер сна с постепенным затуханием, воспроизведение музыки через беспроводные колонки и не только.

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BIAS AMP 2 — виртуальный усилитель

Отличное музыкальное приложение, разработчикам которого удалось уместить в нем целых 36 классических и современных усилителя. Более того, у тебя есть возможность создать свой собственный усилитель, комбинируя трубки, предусилители, трансформаторы, микрофоны и другие элементы.

Программа пригодится и классическому рокеру, и блюзмену, и поп-певцу. Для ее использования не нужны какие-то специфические музыкальные навыки, достаточно iPhone и желания творить.

Приложение можно использовать вместе с GarageBand и другими музыкальными программами через iOS Inter-App Audio и Audiobus.

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«Заколдованные книги» — магическое квест-приключение

Дядя Генри делится с тобой секретом всей своей жизни. За время путешествий он нашел 3 заколдованные книги, которые могут перенести тебя в мир, описанных на их страницах. Рискнешь принять участие в таком приключении?

Недавно он узнал, что книг всего 4-ре. Но последняя спрятана на страницах одной из этих 3-х. Сам он отправиться за ней уже не может, но у тебя есть все, чтобы проявить себя.

Сначала ты отправляешься к нему домой, исследуешь книги и его записи, а потом уверенно ныряешь на их страницы и начинаешь поиск самых известных сокровищ последнего времени.

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