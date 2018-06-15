Сергей Жуков показал пикантное фото жены

Сергей Жуков до сих пор остается в душе романтиком. Он очень любит свою жену, певицу Регину Бурд , с которой живет в браке уже более 10 лет. Ранее он неоднократно признавался ей в любви необычными способами, то снимет в ее честь клип, то оставит нежное послание. И сейчас он не растерял свои умения. Он опубликовал пикантное фото супруги и оставил трогательный комментарий, все это потрясло поклонников до глубины души.

На фото Регига изображена лежащей, она пытается стрелять из снайперской винтовки. Пикантности добавляет тот момент, что Регина на фото изображена только в нижнем белье. Но такое обнажение экс-солистки группы «Сливки» даже не назовешь пошлым. Ведь комментарий Жукова такой романтичный.

«Региночка! Я лелею каждую секундочку, что ты со мной… Я ловлю каждое твое слово, я завидую, какая ты стала сильная, деловая, работоспособная, я восхищаюсь тем, как ты за счет только своих внутренних удивительных сил успеваешь помочь нам, каждому в нашей семье, добрым словом, поцелуем, «люлями», острым дошираком… Тебе стали подвластны большие и малые субстанции. Серьезно! Ты растешь, роднуль! И, как всегда, это происходит в очень важный период нашей жизни. Природа точно все рассчитывает… В такие моменты я уже начинаю выпадать в осадок… Я не хочу, чтобы ты чувствовала мою слабость и беспомощность в эти моменты, это как у варваров, ты слаб — тебя сразу меняют или хотят свергнуть… Я хочу всегда быть для тебя примером с большой буквы», — написал артист.

Певец и далее поэтично расписывал все достоинства супруги, поблагодарив ее в конце за то, что она есть в его жизни.

Ранее певец писал: «Мне посчастливилось в 40 лет осознать то, что с каждым прожитым днем я все больше и больше влюбляюсь в свою жену. Да, так бывает. И это не „бес в ребро“. Это любовь!»