«Зачем такое выкладывать?»: Сергей Жуков озадачил подписчиков интимным фото жены

На днях Сергей Жуков и его жена Регина отметили годовщину со дня венчания. Музыкант решил поздравить жену не только лично — своими чувствами к ней он поделился с поклонниками. Лидер группы «Руки Вверх!» выложил в Instagram чересчур, по мнению некоторых, пикантный снимок супруги в трусах и корсете и сопроводил его откровенными признаниями.

— Какая ты стала сильная, деловая, работоспособная, я восхищаюсь тем, как ты за счет только своих внутренних удивительных сил успеваешь помочь нам, каждому в нашей семье: добрым словом, поцелуем, ******* (пинками), острым дошираком, — разоткровенничался Жуков.

Музыкант также пообещал сделать все, чтобы быть для жены «примером с большой буквы» и чтобы она никогда не сомневалась в его силах.

Однако подписчикам Жукова его пост показался «чересчур» интимным. Они порекомендовали музыканту сказать любимой о своих чувствах в лицо, а не выносить отношения на публику, выкладывая ее «голую попу».

— Че к чему? И фото задом. Подтекст не в тему или фото.

— Зачем такое выкладывать? Ну хоть бы в джинсах.

— Такие слова лучше лично говорить. Зачем так душу выворачивать перед миллионом людей. Ну и женский зад-как-то не очень, — заключил в сети.