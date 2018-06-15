8 способов смотреть футбол вместе с мужем

8 способов смотреть футбол вместе с мужем1 «Обменяться» мужьями с подругой

Если вы дружите семьями, то пусть мужья соберутся у вас, а жены — у них в квартире. Или наоборот. Девочки вместо того, чтобы выполнять просьбы а-ля «Еще закусок, дорогая» пьют полезные смузи и изливают всю нелюбовь к стадионам и болельщикам.

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2 Заняться собой

Полтора часа матча — это идеальный тайминг для того, чтобы сделать себе маникюр, педикюр, маску для волос, пилинг. Он кричит «Гоооол!», а ты рядом отмачиваешь пяточки в ванночке с лавандовой солью или втираешь в кутикулу масло апельсина. Идиллия.

3 Похлопотать по дому

Поставить тесто на ватрушки, сварить борщ, начистить столовое серебро, сделать малосольную рыбу… Да мало ли хлопот, которые занимают достаточно времени, дают великолепные результаты и поглощают внимание так, что просто некогда отвлекаться на внешние раздражители вроде футбола.

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4 Отправить суженого в спорт-бар Иногда побыть дома одной — большая роскошь. Не откажи себе в таком удовольствии. Пусть милый посмотрит матч в баре или на открытой площадке, которые открылись на время ЧМ во многих городах России. Там, правда, веселее, чем дома.

5 Посмотреть фильм

Он смотрит свое. Ты смотришь свое. Разделение телевизоров, компьютеров и планшетов в доме — залог покоя и мира. По поводу звука можно договориться, что первый тайм он слушает через наушники, а второй — наушниками пользуешься ты.

6 Присоединиться к мужу

Вы оба работаете и вместе проводите не так много времени. Не стоит терять драгоценные часы на обиды и выяснение отношений. Побудь рядом с любимым. Попытайся искренне понять, что его так привлекает в игре, спрашивай о смысле и правилах, любуйся футболистами, в конце концов. Гармония в семье — это так прекрасно.

7 Поболтать по телефону

Позвонить родителям, подругам, сестрам. У них наверняка та же беда: их благоверный «прилип» к экрану. И поэтому они уделят тебе достаточно времени и внимания.

8 Позвать гостей

Если вы стали редко видеться с друзьями, то матч — хороший повод снова собраться с вместе. В большой компании скучно не будет.