23 эмоции, которые люди чувствуют, но не могут объяснить

1. Cондеро: Осознание того, что каждый прохожий имеет настолько же яркую и сложную жизнь, как твоя.

2. Опия: Неосознанное желание посмотреть кому-нибудь в глаза, что одновременно может чувствоваться волнительно и уязвимо.

3. Монакопсис: Только зарождающееся, но сильное чувство того, что ты не на своем месте.

4. Инумо: Горечь прибывания в будущем, видеть как сложилась жизнь и не быть способным сказать это себе прошлому.

5. Великор: Странная тоска по старым книжным магазинам.

6. Рубатосис: Тревожное восприятие своего собственного сердцебиения

7. Кенопсия: Жуть заброшенной атмосферы в месте, где обычно полно людей, а сейчас оно покинутое и тихое.

8. Мауэрбауэрторихкейдж: Необъяснимое желание оттолкнуть людей, даже если это твои близкие друзья, которых ты очень любишь.

9. Джуска: Гипотетический разговор в твоем воображении, который ты не прекращаешь повторяться своей голове.

10. Крайсализм: Спокойствие младенца в утробе, когда находишься в бурю в помещении.

11. Вемодален: То чувство, когда фотографируешь удивительно красивое место, но понимаешь, что существуют тысячи таких же фотографий.

12. Анекдох: Беседа, в которой все говорят, но никто не слушает.

13. Элипсизм: Печаль от того, что ты никогда не сможешь выяснить то, как развернется история.

14. Куебико: Состояние истощения из-за актов бесчувственного насилия.

15. Лакеизм: Желание быть в катастрофе — выжить после падения самолета, потерять все при пожаре.

16. Эксулансис: Тенденция отказываться от разговора об опыте, потому что люди, не испытавшие этого, не могут целиком тебя понять.

17. Адронитис: Разочарование из-за количества времени, которое уходит на то, чтобы узнать человека.

18. Руккехунхуре: Чувство возвращения домой после погружающей поездки, чтобы осознать, что она исчезает из сознания.

19. Нодус Толленс: Осознание того, что сюжет твоей жизни больше не имеет смысла для тебя.

20. Онизм: Разочарование от бытия только в одном теле, которое может находиться только в одном месте в одно время.

21. Либеросис: Желание меньше заботиться о вещах.

22. Альцщмертс: Усталость от старых проблем, которые всегда у тебя были — те же скучные недостатки и тревоги, которые грызли тебя годами.

23. Оккиолизм: Осознание своих крошечных перспектив.