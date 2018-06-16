23 эмоции, которые люди чувствуют, но не могут объяснить 

1. Cондеро: Осознание того, что каждый прохожий имеет настолько же яркую и сложную жизнь, как твоя.
2. Опия: Неосознанное желание посмотреть кому-нибудь в глаза, что одновременно может чувствоваться волнительно и уязвимо.
3. Монакопсис: Только зарождающееся, но сильное чувство того, что ты не на своем месте.
4. Инумо: Горечь прибывания в будущем, видеть как сложилась жизнь и не быть способным сказать это себе прошлому.
5. Великор: Странная тоска по старым книжным магазинам.
6. Рубатосис: Тревожное восприятие своего собственного сердцебиения
7. Кенопсия: Жуть заброшенной атмосферы в месте, где обычно полно людей, а сейчас оно покинутое и тихое.
8. Мауэрбауэрторихкейдж: Необъяснимое желание оттолкнуть людей, даже если это твои близкие друзья, которых ты очень любишь.
9. Джуска: Гипотетический разговор в твоем воображении, который ты не прекращаешь повторяться своей голове.
10. Крайсализм: Спокойствие младенца в утробе, когда находишься в бурю в помещении.
11. Вемодален: То чувство, когда фотографируешь удивительно красивое место, но понимаешь, что существуют тысячи таких же фотографий.
12. Анекдох: Беседа, в которой все говорят, но никто не слушает.
13. Элипсизм: Печаль от того, что ты никогда не сможешь выяснить то, как развернется история.
14. Куебико: Состояние истощения из-за актов бесчувственного насилия.
15. Лакеизм: Желание быть в катастрофе — выжить после падения самолета, потерять все при пожаре.
16. Эксулансис: Тенденция отказываться от разговора об опыте, потому что люди, не испытавшие этого, не могут целиком тебя понять.
17. Адронитис: Разочарование из-за количества времени, которое уходит на то, чтобы узнать человека.
18. Руккехунхуре: Чувство возвращения домой после погружающей поездки, чтобы осознать, что она исчезает из сознания.
19. Нодус Толленс: Осознание того, что сюжет твоей жизни больше не имеет смысла для тебя.
20. Онизм: Разочарование от бытия только в одном теле, которое может находиться только в одном месте в одно время.
21. Либеросис: Желание меньше заботиться о вещах.
22. Альцщмертс: Усталость от старых проблем, которые всегда у тебя были — те же скучные недостатки и тревоги, которые грызли тебя годами.
23. Оккиолизм: Осознание своих крошечных перспектив.