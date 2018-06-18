Джастин Тимберлейк трогательно поздравил всех пап с Днем отца

Вчера во многих странах праздновался День отца, и одним из тех, кто встретил его с искренней радостью, был Джастин Тимберлейк . У музыканта и его супруги Джессики Бил подрастает сын Сайлас, которому в апреле исполнилось три года: за это время Джастин успел прочувствовать не только трудности, но и восторги родительства, чем поделился с подписчиками в Instagram.

«Последние три года жизни принесли мне больше радости, чем я мог себе представить. Быть отцом — что за приключение… Каждый день как еще одно удивительное открытие. Мой сын, это большая честь — быть твоим папой. Ты дал мне почувствовать любовь, о существовании которой я не догадывался. Я всегда буду рядом… чтобы помочь тебе подняться, когда ты упадешь, подставить плечо, когда ты будешь готов взлететь, и чтобы напомнить, что добродушие может стать лучшим компасом на дороге под названием «жизнь». А для всех отцов мира скажу так: продолжайтесь держаться, парни! Наши дети слышат и видят куда больше, чем мы можем себе представить! Поздравляю вас с Днем отца», — написал Джастин.

К поздравлениям присоединилась и Джессика, напомнив мужу, что каждый день смотрит на него с благоговением, пока он «учит и направляет, поощряет и поддерживает, а кроме того, просто любит те чертовы трудности, на которые богат наш юный джентльмен».

Что тут добавишь? Жизнь как она есть!

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