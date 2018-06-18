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Что не поделили Томми Ли и его сын Брэндон?
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Что не поделили Томми Ли и его сын Брэндон? 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Бывший муж Памелы Андерсон (50) и барабанщик американской рок-группы Motley Crue Томми Ли (55) в День отца посвятил пост в Instagram своему папе Дэвиду, в котором признался в своей несостоятельности: «Иногда я чувствую, что пропалил свою задачу быть отцом, потому что мои дети не знают ценности вещей. Если они сломали что-то, им все равно — они просто получат эту же вещь, только новую. Если они сделают кому-то больно, им все равно, ведь так много людей вокруг говорят, что это нормально. Я никогда не хотел такого для своих детей. Я знаю, что не могу обвинять в этом только себя, потому что к этому приложила руку и их мама — позволяла плохо себя вести и покупала им вещи. Думаю, я надеялся, что когда-нибудь они вырастут хорошими людьми. Не поймите меня неправильно, я очень их люблю, но черт, иногда это тяжело — смотреть, как твои дети растут без морали».
Сын Томми и Памелы Брэндон (22) молчать не стал и ответил на оскорбление. «Ты должен приходить домой, если хочешь быть отцом. Если ты думаешь, что мы такие плохие (а я могу тебя уверить, что это не так), тогда ты должен был стать мужчиной как я. Я в два раза больший мужчина, чем ты когда-нибудь сможешь стать… Еще раз рисуешь нашу семью в плохом свете. Серьезно? Уже двигайся дальше. Мы все это сделали. Ты уже достаточно натворил».
Напомним, в марте между Томми и Брэндоном разгорелась нешуточная война. По словам Ли-старшего, он лежал в постели со своей невестой, как вдруг в их комнату вломился Брэндон и избил музыканта. А вот Ли-младший утверждает, что его отец был пьян — мол, пришлось обороняться. После драки Томми отправился в госпиталь снять побои и даже подал на сына в суд, но уже в апреле дело было закрыто.
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Памела Андерсон и Томми Ли были женаты три года, с 1995 по 1998-й, в этом браке родилось двое сыновей Брэндон и Дилан (20). В 1999 году Памела и Томми снова попробовали встречаться, но в 2000-м расстались окончательно.
Сейчас Памела живет во Франции со своим молодым возлюбленным Адилем Рами (32), а ее сыновья в Америке.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/chto-ne-podelili-tommi-li-i-ego-syn-brendon/
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