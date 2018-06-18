Как вернуть интерес к жизни и выйти из затворничества

Вопрос

Дорогой журнал, для меня вы стали ориентиром в этом прекрасном мире. Ваши статьи делают из таких щеглов, как я, достойных представителей мужской половины. Поэтому огромная благодарность вам за это! А теперь к вопросу: у меня есть брат, который ведёт максимально затворнический образ жизни. А недавно это достигло своего апогея, когда он перестал общаться с самыми близкими родственниками (со мной, мамой, отцом, бабушкой). Парню 25 лет, он довольно умный, но, чёрт возьми, я не знаю, что с ним происходит?! Никто не знает, что делать? Он никуда не выходит, ничего не делает, его ничего не интересует, кроме компьютера. Он погружен в него 24/7. Мужики, но так же нельзя! Он же молод, и всегда все было хорошо, он был общителен. Но в какой-то момент он замкнулся в себе. У него нет стержня жизни. Он как будто бы сломался. Как мне ему помочь? Что мне следует сделать? Я знаю, что невозможно помочь человеку, если он не хочет, чтоб ему помогали. Но я не могу смотреть и думать о том, что мой брат просто уничтожает сам себя. Отдавать в дурку — это не вариант. Мужики, помогите мне, пожалуйста. Дайте совет. Сейчас как никогда нужна ваша мудрость и опыт.

Ответ

Привет, чувак! Для начала хотим выразить тебе ответную благодарность за то, что читаешь нас и так высоко оцениваешь наш труд. Продолжай это делать, а мы, в свою очередь, продолжим стараться соответствовать ожиданиям твоим и других наших читателей. Теперь перейдем к ответу на твой вопрос. Как ты сам понимаешь, ты затронул серьезную тему. Но сложность не в этом. Дело в том, что в своем вопросе ты очень поверхностно указал источник появления проблемы. Точнее, не указал вовсе. Ты написал, что все было хорошо раньше, а потом твой брат стал замкнутым. Но важно, что было в этом промежутке и было ли что-то вообще. В любом случае мы постараемся ответить на этот вопрос настолько развернуто, насколько позволяет формулировка твоего вопроса.

Начнем с последней части твоего вопроса, а конкретно про то, где ты пишешь про «дурку». Раз ты затронул тему медицинского вмешательства, значит, на то есть основания. Но поскольку ты не указал это в качестве основной версии, то мы будем рассматривать ее как одну из возможных. Дело в том, что причиной внезапной замкнутости может действительно быть наличие какой-либо психической патологии. Какой именно, лучше определит специалист — в этом деле на собственные домыслы полагаться не следует. Одним из самых распространенных расстройств является клиническая депрессия. Поведенческие симптомы, описанные тобою, очень напоминают те, что проявляются у людей с этим диагнозом. Но мы также не врачи, да еще и с твоим братом не знакомы лично. Поэтому и не будем давать медицинских советов. Но если у тебя и у твоей семьи есть подозрения на существование болезни, то лучше как можно скорее обратиться к специалисту. Как узнать об этом? Да просто спроси у своего брата напрямую, что его беспокоит. Возможно, тебе он расскажет то, что не может другим. И если это выходит за рамки привычных мотивов, то не исключена медицинская природа его поведения.

Понаблюдай за ним. Посмотри, нет ли в его действиях признаков странного поведения. Людям с психическими расстройствами очень тяжело в этом признаться, при этом они нуждаются в помощи. И если ты сделаешь шаг навстречу, это может изменить ситуацию. Но повторимся: это лишь одна из версий. Давай теперь рассмотрим другие. Ты написал, что твой брат затворник. И как мы поняли, замкнутость ему была свойственна и раньше. Просто сейчас она приобрела крайнюю форму. Тебе наверняка известно, что люди различаются по характеру и темпераменту. Существуют интроверты, есть люди скромные и необщительные, а также социофобы, которые очень неуютно чувствуют себя в окружении других. И все эти качества не являются отрицательными. Просто эти люди такие, какие есть. Они смотрят на мир сквозь призму своих ощущений. И то, что воспринимается одним как странность, другому таковым не кажется. Ты задумывался над тем, что твоему брату может быть комфортно в том состоянии, в котором он пребывает? Конечно, учитывая то, что ты написал, это выходит за рамки обычной социофобии или интроверсии. То, что он не выходит из дома, все время зависает за компьютером и не общается даже с членами семьи — это очень странно. Складывается ощущение, что его засосала эта зона уединенного комфорта, из которой человек, предрасположенный к одиночеству, не торопится выходить. И, судя по описанию, твой брат как раз к таким и относится.

В этом случае важно понимать, что именно заставляет его так делать. Почему он предпочитает компьютер огромному количеству интересных вещей, которые открыты для молодого парня? И чем он вообще занимается за компьютером? Может быть, он осваивает новую профессию? Тогда это другой разговор. Это, конечно, не оправдывает такое тотальное затворничество, но, по крайней мере, может принести профессиональные плоды в будущем. А может, он просто мониторит интернет на предмет смешных видосов и бесполезных мемов? Или того хуже — залип в какой-либо онлайн-игрушке и предпочел виртуальный мир настоящему? Такая ситуация, конечно, печальней вдвойне: мало того что твой брат лишает себя прелестей молодой жизни, так еще и тратит время попросту. Поэтому мы наверняка утверждать не можем, что именно является причиной — игромания или банальная лень. Зато у тебя есть возможность узнать это. И если мы правы, то перелом ситуации возможен, в том числе и с твоей помощью.

Покажи своему брату тот мир, которого он лишается, заперевшись у себя в комнате. Выйди с ним в город, познакомь с интересными людьми, желательно его круга интересов. Не делай это навязчиво — будь деликатен в подходе и воздействуй через те области, которыми он окружен. Например, если он любит кино, заведи разговор о каком-либо новом фильме, предложи сходить на его премьеру. А если ему нравится футбол, то купи мяч и отправляйся с ним на спортивную площадку, тем более что погода сейчас благоволит. А там и до новых знакомств недалеко. Не менее важный вопрос заключается в его самостоятельности. Как мы поняли, твой брат живет с родителями. Если ты тоже, то почему бы вам не отделиться. А если ты живешь отдельно, то перевези брата к себе. Скорее всего, необходимость обеспечивать себя заставит его хотя бы найти работу. Жалость — самое отвратительное чувство из всех существующих. Может, именно отношение к нему как к жертве и питает его отстраненность от внешнего мира. Почему бы и нет: крыша над головой есть, родители кормят, интернет оплачен. Кстати, нередко такое поведение свойственно людям в тяжелый период жизни. Бросила девушка, уволили с работы или не определился с целями — такое может произойти с каждым. В этом случае можно дать человеку перерыв на то, чтобы прийти в себя и самостоятельно найти решение для дальнейших действий. Мы в своих статьях всегда поощряли самомотивацию и даже в самые тяжелые периоды советовали действовать, ибо движение способствует развитию и не оставляет времени для грусти. Но необязательно это применимо ко всем. Возможно, человеку необходима передышка, осмысление ситуации — главное, чтобы он потом вернулся в строй.

Повторимся: покажи брату оборотную сторону трудностей. Помоги понять, что любая проблема является лишь началом чего-то нового. Ты правильно сказал, что если человек сам не захочет изменить свою жизнь, то никто и ничто ему не поможет. Но вот вопрос: хочет ли твой брат этого или нет? Может быть, ему не хватает жизненного опыта и мудрости, чтобы справиться с проблемой в одиночку, и совет близкого человека будет очень кстати. Главное — дать понять, что изменить свою жизнь он должен не ради ваших родителей, тебя или кого-либо еще. Это нужно ему самому. И твоя поддержка не должна выражаться в форме жалости. Иначе он будет ждать ее при каждой новой проблеме, вместо того чтобы справляться самому. Прожить жизнь вместо него ты не можешь, зато можешь показать, что жизнь — отличная штука и в ней много интересного. И ни одна проблема не стоит того, чтобы лишать себя этого. Тем более когда тебе всего 25. Но самое главное: с любой проблемой гораздо легче справиться, если быть активным, и абсолютно невозможно, если оставаться затворником. 5 путей познания самого себя