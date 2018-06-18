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Болельщик Уругвая Анрис: чувствую себя в России, как дома
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Болельщик Уругвая Анрис: чувствую себя в России, как дома 

РИА «ФедералПресс» 9 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как оцениваешь сегодня игру своей команды во всех ее компонентах: имею ввиду оборону, атаку, в целом индивидуальный стиль игры твоих соотечественников?
— Я думаю, что наша команда сыграла хорошо, но не отлично как могла. Наши игроки были не сильно внимательны при обработке мяча, тем не менее я глубоко уверен, что наши футболисты являются лучшими в мире. Однако, я посоветую нашим футболистам немного шевелить бедрами.
Насколько холодной является для тебе погода в Екатеринбурге?
— Я очень хорошо себя чувствую в вашем городе, несмотря на то, что тут достаточно холоднее, чем у меня дома. Но я тут почти дома. Чувствую именно такую, лучшую атмосферу. Тут очень хорошие люди, город просто прелестный. (В это время кто-то из уругвайцев кричит на ломаном русском: «Россия я люблю тебя!». Прим. ФедералПресс). Мне тут очень комфортно.
Пил ли ты уже русскую водку?
— Видишь вот эту оранжевую жидкость в моем стакане? Ты, наверное, подумал исходя из моей бодрости духа, что это апельсиновый сок? В этом фрукте содержится витамин C. Однако, это не так. Там как раз ваша водка и цитрусовый нектар (смеется).
Этот коктейль у нас в России называется отвертка.
— Научи меня говорить это слово (смеется и пытается выговорить алкогольный термин. Прим. ФедералПресс).
Какие достопримечательности Екатеринбурга тебе понравились? Что ты подумал когда увидел их?
— Мне тут больше понравились ваши девушки. Они гораздо интереснее, чем каменные памятники (смеется). Полная противоположность им (смеется).
Сборная Уругвая в матче против Египта выглядела не очень хорошо. Даже по соблюдению игроками функционала на поле. Как думаешь в чем причина этого?
— Не вижу никаких сильных проблем у нашей команды. Но вот с прессингом наши ребята немного не доработали. Надеюсь, что в будущем все будет лучше.
Как ты относишься к тому, что во всех играх ваша команда преимущественно зависит от одного форварда — Луиса Суареса и появилась суарозависимость в некотором роде
— Мне кажется, что это даже правильно. Команда так выглядит даже лучше и это преимущественно.
В матче против Египта Суарес удивил весь мир. В одном из моментов, он не попал по мячу. Что ты ощутил в этот момент?
— Конечно же, я расстроился. Однако, тут все бывает.
Во втором туре Чемпионата мира Уругвай встретится со сборной Саудовской Аравии. Игра между арабами и латиноамериканцами состоится 20 июня.
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