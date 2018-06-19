Градиленко: Россия не слабее Египта, совершенно не чувствую волнения перед игрой

Бывший защитник ЦСКА и «Спартака» Дмитрий Градиленко поделился ожиданиями от сегодняшней игры группового этапа ЧМ-2018 между сборными России и Египта. Встреча начнётся в 21:00 по московскому времени.

«Я ещё не был на стадионе, поэтому пока не могу ощутить всю прелесть, которую получают болельщики от всего происходящего у нас на ЧМ. Какие предчувствия на игру Россия — Египет? После победы всегда намного легче играть. Особенно, когда команда давно не выигрывала. Думаю, это придаст нашей сборной больше уверенности.

Мы не слабее Египта, даже если у них в составе есть один из лучших на данный момент игроков Европы. В футбол играют 11 человек плюс запасные — это командная игра. Да, есть команда, в которой играет один футболист. Но это не сборная Египта и Салах, это Португалия и Криштиану Роналду . Поэтому я совершенно не чувствую волнения по поводу сегодняшнего матча. Наоборот, есть ощущение, что всё для нас сложится удачно и результат будет положительный — победа или ничья. Я думаю, что будет 1:1.

Сыграет ли Дзюба вместо Смолова? Если игрок провёл на поле даже пять минут и забил гол — а особенно нападающий, — то он сыграл хорошо. Хоть до этого он десять раз ошибся. Задача нападающего — забивать. Это не получилось у Смолова, у Дзюбы получилось. Но я не думаю, что Станислав Саламович будет что-то менять. Естественно, он обязан заменить травмированного Алана Дзагоева , поэтому сто процентов будет играть Денис Черышев

Можно, конечно, порассуждать на тему разных габаритов наших нападающих и их немножко разных стилей игры. Мне кажется, что Артём начнёт встречу на скамейке запасных. Мы не будем сразу с первых минут доминировать над египтянами. Фёдор — это как раз тот футболист, который намного быстрее и техничнее.

Сегодня Египту победа намного важнее, чем нам, поэтому возможно мы постараемся сыграть вторым номером. И здесь у нас есть Черышев слева, Александр Самедов — хоть он и не очень быстр, в середине Александр Головин и в нападении Смолов. Все они достаточно быстрые игроки, которые будут убегать.