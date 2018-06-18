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20 идей стритстайла на случай, если тебе нечего носить этим летом
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20 идей стритстайла на случай, если тебе нечего носить этим летом 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Иногда мы слишком много думаем, что бы такого надеть. Если идеи закончились, вдохновляйся героинями стритстайла!
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/20-idej-stritstajla-na-sluchaj-esli-tebe-nechego-nosit-etim-letom/
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