Дзюба: непередаваемые ощущения, когда вся Россия болеет за сборную

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. / ТАСС /. Поддержка болельщиков сборной России вызывает непередаваемые ощущения. Такое мнение высказал нападающий сборной России Артем Дзюба , чьи слова приводит пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

"Не могу сказать, что большинство, но есть такие, кто в нас не верил, — сказал Дзюба. — Но мне хотелось бы, наоборот, затронуть то, что я видел, как по всей России показывали трансляцию матча с Саудовской Аравией (5:0) и как люди болели, праздновали, переживали и радовались нашим голам. Мурашки прямо, когда вся страна за тебя так болеет, это непередаваемые ощущения".

Дзюба отметил, что матч с саудовцами был важен с точки зрения обретения уверенности. «Для нас такой результат в матче открытия важен прежде всего с точки зрения уверенности в себе, — сказал нападающий. — Было давление, пресс определенный, а сейчас можно немножко раскрепоститься, почувствовать уверенность, но главное — не самоуверенность, потому что она для нас может быть фатальной. Забили много голов — Саудовская Аравия столько не заслуживала, счастливы, что так открыли турнир у себя дома, но сейчас все мысли уже о Египте».

Нападающий сборной России считает, что команда Египта очень опасно действует на контратаках. «Очень крепкая команда, хорошо обороняется, компактно действует, мощно выбегает в контратаки, — сказал Дзюба. — Трезеге — очень быстрый парень слева. Нападающий цеплялся за мячи, крепкая середина поля, там много футболистов из английской премьер— лиги, это показатель, будет очень трудный матч».

Дзюба отметил, что победа над сборной Египта будет ценнее, если нападающий Мохаммед Салах примет участие в матче. «Мы, футболисты, все едим один хлеб, поэтому не хочу желать Салаху проблем, — сказал Дзюба. — Пусть играет, если будет готов, тем престижнее и круче будет обыграть Египет. Один человек выделяется, если есть команда. Салах очень крутой, но мы готовимся к противостоянию не с ним одним — там вся команда очень крепкая».

Сборная России лидирует в группе A на чемпионате мира. Матч с командой Египта россияне проведут 19 июня в Санкт-Петербурге.