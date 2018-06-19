ЧМ-2018 глазами клоуна. У нас день экзамена: сдаем ЕГЭпет

Нечто подобное чувствуют родители, когда их дети сдают какой-нибудь важный экзамен. Скажем, ЕГЭ.

По мере приближения «дня икс» напряжение в доме нарастает. Скрыто, без ругани, но от этого не сильно легче. Как они там? Готовы? Выучили? Не психуют? Сами вроде говорят, что все будет в порядке. Как это там у них: «Да не парься, пап, все норм».

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«Норм», блин?.. Знаю я их «норм». Уже проходили. Между прочим, за всю историю чемпионатов мира наши футболисты лишь однажды начинали первенство планеты с двух побед. Дело было в 1966 году в Англии (3:0 с КНДР и 1:0 с Италией), и тогда сборная СССР показала непревзойденный доселе итоговый результат: полуфинал, четвертое место. С тех пор — ничего подобного. Даже с Лобановским, не говоря о его постсоветских наследниках.

Уж к чему-к чему, а к своей непредсказуемости, к постоянным метаниям вверх-вниз российская команда приучала нас многие годы. И эффектные стартово-саудовские 5:0 сейчас, пять дней спустя, уже не столько обнадеживают, сколько пугают. Чтобы у них — и вышло два раза подряд? Ох, не знаю…

И вот этот день настал. И утром звонит будильник. Хотя ты и так давно не спишь, ворочаясь с боку на бок почище пропеллера. Дальше все машинально: встал, умылся, позавтракал, оделся, попрощался, пошел на работу… Голова вроде как на плечах, но — отсутствует. В ней все мысли уже давно о другом. Как они там? Как доехали? Какие будут вопросы? Не дай бог, поймают со шпаргалками…

Да, Федор Семенович, я весь внимание. Вы хотите, чтобы я повторил то, что вы только что сказали?.. Кому?.. Мне?.. Ну как же, вот это самое, что вы там обычно талдычите… а, про трудовую дисциплину, конечно! Разве нет?.. Надо переделать отчет?.. Когда?.. Сегодня до конца дня?.. Постойте, сейчас же обед, а потом… Что, задержаться вечером в офисе?..

Ну ладно, хватит с меня этой ерунды. Слышь ты, пень начальственный, ты с какой планеты прилетел? Неужто не в курсе, что у нас тут чемпионат мира? Наши сегодня с Египтом играют, дурья твоя башка. Выиграют — считай все, вышли из группы. Хотя у них — Салах. Да не аллах, гангрена ты недолеченная, а Салах! Из «Ливера», супернападающий, только после травмы. Вот ты, коматозник, знаешь, как против него играть? Так и я не знаю. Может Черчесов что-нибудь изобретет.

Да на, держи свое занюханное заявление. Пока ты тут бредил, я и так все понял-написал. Все равно валить от тебя надо было. Футбол только помог, спасибо ему.

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Что? Как в мусорное ведро? Это ж официальный документ. А отчет куда засунуть? И куда ты? Что-о-о-о, на футбол?!

…Стой, не сходи с ума, не бегай по стене. Матч-то далеко, в Питере. Какие билеты, побойся бога, там давно все битком! Короче, слушай сюда. Я знаю один бар, там показывают и такой классный народ — закачаешься. Только костюмчик свой убери, он там будет ни к селу. Да куда ты его в мусорку, он же, небось, за тыщу баксов! Ох, еще один бедняга футболом заболел. Ладно, пойдем. Куплю я тебе все, не бесись, куплю — шарф, майку, пиво. Нормальный будешь человек.

Ало? Да, это я? Что, сдали ЕГЭ? Уверены? А когда результаты? Ну, дай-то бог, молодцы. Так, теперь вот что: берите-ка ноги в руки и бегом ко мне. Да какое «домой» — смотреть футбол! Всей семьей плюс Федя. Мы тут с ним уже разминаемся. Давайте-давайте, жду… Эх, если наши сдюжат, сегодня у меня будет такой двойной праздник — с ума сойти…

Могу лишь повторить от себя

Наши, сдюжьте.